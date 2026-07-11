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11. júla 2026
Výbuch propán-butánových fliaš otriasol areálom firmy v Bratislave, poškodené sú autá aj budova – FOTO
Tagy: Explózia
Presná príčina výbuchu je predmetom ďalšieho skúmania. Polícia v noci zasahovala na Ivanskej ceste v Bratislave pri explózii propán-butánových fliaš. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva
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11.7.2026 (SITA.sk) - Presná príčina výbuchu je predmetom ďalšieho skúmania.
Polícia v noci zasahovala na Ivanskej ceste v Bratislave pri explózii propán-butánových fliaš. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek, polícia prijala oznámenie o explózii a následnom požiari v bratislavskom Ružinove dnes krátko po polnoci.
Po príchode na miesto policajní príslušníci zistili, že išlo o výbuch propán-butánových fliaš nachádzajúcich sa v kontajnerovom stojisku v areáli jednej zo spoločností. „V dôsledku explózie boli poškodené dve vozidlá patriace spoločnosti, dve zaparkované motorové vozidlá mimo areálu, ako aj sklenená výplň neďalekej budovy. Pri udalosti sa nikto nezranil,” uviedol Pecek.
Doplnil, že miesto obhliadol zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina výbuchu je predmetom ďalšieho skúmania. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. „Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II,” uzavrel Pecek.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch propán-butánových fliaš otriasol areálom firmy v Bratislave, poškodené sú autá aj budova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v noci zasahovala na Ivanskej ceste v Bratislave pri explózii propán-butánových fliaš. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek, polícia prijala oznámenie o explózii a následnom požiari v bratislavskom Ružinove dnes krátko po polnoci.
Po príchode na miesto policajní príslušníci zistili, že išlo o výbuch propán-butánových fliaš nachádzajúcich sa v kontajnerovom stojisku v areáli jednej zo spoločností. „V dôsledku explózie boli poškodené dve vozidlá patriace spoločnosti, dve zaparkované motorové vozidlá mimo areálu, ako aj sklenená výplň neďalekej budovy. Pri udalosti sa nikto nezranil,” uviedol Pecek.
Doplnil, že miesto obhliadol zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina výbuchu je predmetom ďalšieho skúmania. Polícia v súvislosti s udalosťou začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. „Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II,” uzavrel Pecek.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch propán-butánových fliaš otriasol areálom firmy v Bratislave, poškodené sú autá aj budova – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Explózia
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