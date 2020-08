Výbuch v Bejrúte poriadne nahneval obyvateľov, polícia pri protestoch použila slzný plyn (video)

Viac ako 300-tisíc ľudí bez domova

Macron požaduje medzinárodné vyšetrovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - V hlavnom meste Libanonu vo štvrtok protestovali ľudia proti vláde v súvislosti s utorňajšou zničujúcou explóziou, ktorá zabila najmenej 149 ľudí a okolo 5000 ďalších zranila. Výbuch zrejme zapríčinila nedbanlivosť pri skladovaní 2750 ton dusičnanu amónneho. Policajti proti protestujúcim, ktorých sa pri parlamente zišli desiatky, použili slzný plyn.Výbuch zničil niekoľko častí Bejrútu. Desiatky ľudí ešte nenašli, pričom do hľadania sa zapojili aj francúzski či ruskí záchranári so psami.Guvernér Bejrútu Marwán Abbúd povedal, že viac ako 300-tisíc obyvateľov, čo predstavuje 12 % celkovej populácie mesta, zostalo bez domova. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nemocnice nemajú dostatok lôžok a vybavenia na liečbu pacientov v kritickom stave. Nemocnice sa už pred výbuchom snažili vysporiadať so zlou situáciou spojenou s pandémiou koronavírusu.Výbuch zničil aj obrovské zásoby obilia uložené v prístave a objavili sa obavy z rozsiahlej potravinovej krízy. Neistá je aj budúcnosť samotného prístavu. Škody predbežne vyčíslili na 10 až 15 miliárd dolárov.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok navštívil mesto a vyhlásil, že prípad si vyžaduje medzinárodné vyšetrovanie.