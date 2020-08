Plánoval si kúpiť traktor za tisíce eur, narazil však na podvodníka a prišiel o peniaze aj vozidlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Obeťou podvodníka sa stal muž z Oľšavky v okrese Stropkov. Plánoval si kúpiť traktor, no prišiel o peniaze. Ako informovala prešovská krajská polícia, muž zareagoval na inzerát na známej internetovej stránke a po dohode poslal predávajúcemu na účet 3 800 eur.Traktor mal mať do týždňa doma, no doteraz nedostal ani traktor, ani peniaze. Polícia prípad rieši ako podvod, kde je trestná sadzba jeden rok až päť rokov.