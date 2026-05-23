|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Výbuch v čínskej bani si vyžiadal najmenej 90 obetí, ide o najhoršie nešťastie za 17 rokov – FOTO
V čase výbuchu bolo pod zemou 247 pracovníkov, pričom 123 z nich bolo prevezených do nemocníc, z toho štyria v kritickom alebo vážnom stave, uviedla štátna televízia CCTV.
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - V čase výbuchu bolo pod zemou 247 pracovníkov, pričom 123 z nich bolo prevezených do nemocníc, z toho štyria v kritickom alebo vážnom stave, uviedla štátna televízia CCTV.
Výbuch plynu v uhoľnej bani Liushenyu na severe Číny si vyžiadal najmenej 90 obetí, informovali štátne médiá v sobotu. Ide o najväčšiu banícku katastrofu v krajine za posledných 17 rokov.
V čase výbuchu bolo pod zemou 247 pracovníkov, pričom 123 z nich bolo prevezených do nemocníc, z toho štyria v kritickom alebo vážnom stave, uviedla štátna televízia CCTV. Na miesto udalosti bolo vyslaných 755 záchranných a zdravotníckych pracovníkov a záchranné práce pokračovali aj v sobotu popoludní. Výbuch je najhoršou baníckou nehodou v Číne od roku 2009, keď pri výbuchu v bani v provincii Heilongjiang zahynulo 108 ľudí.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „všetky možné úsilie“ na ošetrenie zranených a požadoval dôkladné vyšetrovanie incidentu. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady musia vyvodiť poučenie z nehody, zostať neustále ostražité v oblasti bezpečnosti práce a rozhodne predchádzať a obmedzovať výskyt vážnych a katastrofických nehôd
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v čínskej bani si vyžiadal najmenej 90 obetí, ide o najhoršie nešťastie za 17 rokov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výbuch plynu v uhoľnej bani Liushenyu na severe Číny si vyžiadal najmenej 90 obetí, informovali štátne médiá v sobotu. Ide o najväčšiu banícku katastrofu v krajine za posledných 17 rokov.
Deadly Gas Blast at China Coal Mine Kills 82, 9 Still Missing.
SHANXI, China — A powerful gas explosion ripped through the Liushenyu coal mine in Qinyuan County, Shanxi province, late Friday, killing at least 82 workers in one of China's deadliest mining disasters in years.
The… pic.twitter.com/JcHpHyic66
— JAS (@JasADRxquisites) May 23, 2026
V čase výbuchu bolo pod zemou 247 pracovníkov, pričom 123 z nich bolo prevezených do nemocníc, z toho štyria v kritickom alebo vážnom stave, uviedla štátna televízia CCTV. Na miesto udalosti bolo vyslaných 755 záchranných a zdravotníckych pracovníkov a záchranné práce pokračovali aj v sobotu popoludní. Výbuch je najhoršou baníckou nehodou v Číne od roku 2009, keď pri výbuchu v bani v provincii Heilongjiang zahynulo 108 ľudí.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „všetky možné úsilie“ na ošetrenie zranených a požadoval dôkladné vyšetrovanie incidentu. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady musia vyvodiť poučenie z nehody, zostať neustále ostražité v oblasti bezpečnosti práce a rozhodne predchádzať a obmedzovať výskyt vážnych a katastrofických nehôd
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v čínskej bani si vyžiadal najmenej 90 obetí, ide o najhoršie nešťastie za 17 rokov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Rodičia na materskej by si mohli privyrobiť výhodnejšie, SNS navrhuje veľkú zmenu pri práci na dohodu
Rodičia na materskej by si mohli privyrobiť výhodnejšie, SNS navrhuje veľkú zmenu pri práci na dohodu