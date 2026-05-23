 Sobota 23.5.2026
 Meniny má Želmíra
 Zo zahraničia

23. mája 2026

Výbuch v čínskej bani si vyžiadal najmenej 90 obetí, ide o najhoršie nešťastie za 17 rokov – FOTO


Tagy: Čínsky prezident Výbuch plynu Zahraničie

Výbuch plynu v uhoľnej bani Liushenyu na severe Číny si vyžiadal najmenej 90 obetí, informovali štátne médiá v sobotu. Ide o najväčšiu banícku katastrofu v krajine za posledných 17 rokov.



V čase výbuchu bolo pod zemou 247 pracovníkov, pričom 123 z nich bolo prevezených do nemocníc, z toho štyria v kritickom alebo vážnom stave, uviedla štátna televízia CCTV. Na miesto udalosti bolo vyslaných 755 záchranných a zdravotníckych pracovníkov a záchranné práce pokračovali aj v sobotu popoludní. Výbuch je najhoršou baníckou nehodou v Číne od roku 2009, keď pri výbuchu v bani v provincii Heilongjiang zahynulo 108 ľudí.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „všetky možné úsilie“ na ošetrenie zranených a požadoval dôkladné vyšetrovanie incidentu. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady musia vyvodiť poučenie z nehody, zostať neustále ostražité v oblasti bezpečnosti práce a rozhodne predchádzať a obmedzovať výskyt vážnych a katastrofických nehôd


Zdroj: SITA.sk

Rodičia na materskej by si mohli privyrobiť výhodnejšie, SNS navrhuje veľkú zmenu pri práci na dohodu

