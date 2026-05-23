23. mája 2026

Rodičia na materskej by si mohli privyrobiť výhodnejšie, SNS navrhuje veľkú zmenu pri práci na dohodu


23.5.2026 (SITA.sk) - Zároveň by sa po novom toto zvýhodnenie malo vzťahovať nielen na študentov a dôchodcov, ale aj na fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke.


Zvýšenie odvodového zvýhodnenia pre práce na dohodu podľa národniarov pomôže aj rodičom. Ako pripomenula riaditeľka kancelárie predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Zuzana Škopcová, na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR má byť v druhom čítaní prerokovaný návrh SNS, vďaka ktorému by sa mohlo zvýšiť odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu, a to zo súčasných 200 na 500 eur mesačne.

Zároveň by sa po novom toto zvýhodnenie malo vzťahovať nielen na študentov a dôchodcov, ale aj na fyzické osoby na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke. Šéf národniarov Andrej Danko je toho názoru, že štát by nemal siahať na malé príjmy ľudí, ktorí si poctivo privyrábajú popri štúdiu, dôchodku či starostlivosti o dieťa. Rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke môže takýto príjem pomôcť s rodinným rozpočtom, najmä v časoch, kedy rastú náklady domácností.

„Návrh nemení základný systém sociálneho poistenia, ale rozširuje už existujúce odvodové zvýhodnenie na ďalšiu skupinu ľudí. SNS tým chce podporiť tých, ktorí nemôžu byť v plnom pracovnom režime, no napriek tomu chcú zostať aktívni a privyrobiť si bez neprimeraného odvodového zaťaženia,” uviedla Škopcová. Zdôraznila, že osobitný význam má daný návrh pre rodičov, ktorí majú počas starostlivosti o dieťa neraz obmedzený príjem.

„Možnosť práce na dohodu vo výhodnejšom režime môže pomôcť najmä mladým rodinám a samoživiteľom, pre ktorých aj niekoľko stoviek eur mesačne predstavuje výraznú pomoc. SNS verí, že koaliční partneri návrh v druhom čítaní podporia. Ide o konkrétne opatrenie, ktoré pomôže rodičom, študentom aj dôchodcom pri malých príjmoch z dohôd a zároveň podporí poctivú prácu bez zbytočného odvodového zaťaženia,” uzavrela Škopcová.


Zdroj: SITA.sk - Rodičia na materskej by si mohli privyrobiť výhodnejšie, SNS navrhuje veľkú zmenu pri práci na dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.

