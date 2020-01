Výbuch v petrochemickej továrni bol extrémne silný, zabil človeka vzdialeného tri kilometre (video)

Priletela ohnivá guľa

Z oblasti dlho stúpali plamene

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Utorňajší večerný výbuch v petrochemickej továrni v priemyselnom parku v katalánskom meste Tarragona vyvolal takú silnú tlakovú vlnu, že zabil muža, ktorý bol od neho tri kilometre ďaleko. Výbuch vymrštil z továrne veľkú kovovú dosku, ktorá zasiahla muža, označeného španielskymi úradmi len ako Sergio, v jeho dome v tri kilometre vzdialenej obci Torreforta.Susedia popisujú, že zo smeru priemyselného parku priletela ohnivá guľa, podľa jedného z nich to "bolo ako výbuch bomby". Okrem tohto muža zabil výbuch aj jedného pracovníka továrne, dvaja ľudia utrpeli vážne a niekoľko ďalších ľahké zranenia.Pri výbuchu podľa úradov neunikli do vzduchu žiadne nebezpečné chemické látky. V prvých hodinách po výbuchu, keď to ešte nebolo jasné, však úrady odporúčali obyvateľom 800-tisícového mesta Tarragona a jeho okolia, aby nevychádzali zo svojich domovov a zatvorili si všetky okná.Po výbuchu časť priemyselného parku zachvátil mohutný požiar, z oblasti dlho stúpali plamene a hustý biely dym.Tarragona sa nachádza 115 kilometrov na juhozápad od Barcelony, hlavného mesta Katalánska. Priemyselný park ChemMed, v ktorom došlo k výbuchu, je najväčším chemickým priemyselným parkom v Európe.