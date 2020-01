Muž v USA zaútočil nožom na policajtov, po postrelení zomrel v nemocnici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2020 - Policajti na severe Floridy zastrelili muža, ktorý na nich zaútočil nožom. Šerif Paul Bloom z Marion County v stredu uviedol, že policajti na čerpacej stanici práve doplnili palivo do ich služobného auta, keď z iného vozidla vyskočil muž s veľkým nožom a prišiel k nim. Následne na neho vystrelili a snažili sa mu podať prvú pomoc. Privolaní zdravotníci ho previezli do nemocnice, kde zomrel.Vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, prečo muž napadol policajtov. Žil sám v Marion County a v minulosti nemal žiadne problémy so zákonom. Mená útočníka a policajtov, ktorým sa počas incidentu nič nestalo, nezverejnili.