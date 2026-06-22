|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Paulína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júna 2026
Výbuch v plynárenskom podniku zabil v Katare 13 ľudí, vyšetrovatelia vylúčili sabotáž
Katarské úrady označili explóziu za technickú haváriu, podľa ministra energetiky neohrozí vývoz zemného plynu. Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších 66 utrpelo ...
Zdieľať
Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších 66 utrpelo zranenia pri mohutnom výbuchu v plynárenskom závode v katarskej priemyselnej zóne Ras Laffán.
Oznámil to v pondelok minister energetiky Saad al-Kábí, podľa ktorého išlo o technickú haváriu, nie o sabotáž či nepriateľský útok.
Obeťami sú pracovníci indickej a pakistanskej národnosti. Zranení sú podľa ministra mimo ohrozenia života.
Nehoda, nie sabotáž
Výbuch nastal v nedeľu večer v zariadení Barzan, ktoré zásobuje zemným plynom domáce elektrárne, odsoľovacie zariadenia aj priemyselné podniky.
„Išlo o nehodu, nie o sabotáž či nepriateľský čin,“ povedal al-Kábí. Zároveň zdôraznil, že explózia nebude mať vplyv na vývoz katarského plynu ani na zásobovanie domáceho trhu a nespôsobila ani environmentálne škody.
Mohutný výbuch bolo počuť až v Dauhe, vzdialenej približne 64 kilometrov od priemyselného komplexu.
Najväčší výrobca
Štátna spoločnosť QatarEnergy uviedla, že k explózii a následnému požiaru došlo počas opätovného spúšťania prevádzky zariadenia po niekoľkomesačnej odstávke. Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu ešte v nedeľu večer.
Priemyselná zóna Ras Laffán patrí k najväčším centrám výroby skvapalneného zemného plynu na svete.
Katar, ktorý patrí medzi najväčších svetových vývozcov LNG, sa po nedávnych útokoch na energetickú infraštruktúru v Perzskom zálive a uzavretí Hormuzského prielivu snaží obnoviť produkciu a stabilizovať dodávky na svetové trhy.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v plynárenskom podniku zabil v Katare 13 ľudí, vyšetrovatelia vylúčili sabotáž © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slovenská ekonomika zaostáva za krajinami V4. Nemá len slabší rok, problém je podľa odborníka štrukturálny
Poslanci Prešovského kraja rozhodovali o počte mandátov, namiesto zníženia schválili zvýšenie o dva