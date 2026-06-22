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22. júna 2026

Výbuch v plynárenskom podniku zabil v Katare 13 ľudí, vyšetrovatelia vylúčili sabotáž


Tagy: Civilné obete Katar Plynárenský podnik Výbuch

Katarské úrady označili explóziu za technickú haváriu, podľa ministra energetiky neohrozí vývoz zemného plynu. Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších 66 utrpelo ...



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gettyimages 2176971000 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Katarské úrady označili explóziu za technickú haváriu, podľa ministra energetiky neohrozí vývoz zemného plynu.

Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších 66 utrpelo zranenia pri mohutnom výbuchu v plynárenskom závode v katarskej priemyselnej zóne Ras Laffán.


Oznámil to v pondelok minister energetiky Saad al-Kábí, podľa ktorého išlo o technickú haváriu, nie o sabotáž či nepriateľský útok.


Obeťami sú pracovníci indickej a pakistanskej národnosti. Zranení sú podľa ministra mimo ohrozenia života.



Nehoda, nie sabotáž


Výbuch nastal v nedeľu večer v zariadení Barzan, ktoré zásobuje zemným plynom domáce elektrárne, odsoľovacie zariadenia aj priemyselné podniky.


„Išlo o nehodu, nie o sabotáž či nepriateľský čin,“ povedal al-Kábí. Zároveň zdôraznil, že explózia nebude mať vplyv na vývoz katarského plynu ani na zásobovanie domáceho trhu a nespôsobila ani environmentálne škody.


Mohutný výbuch bolo počuť až v Dauhe, vzdialenej približne 64 kilometrov od priemyselného komplexu.



Najväčší výrobca


Štátna spoločnosť QatarEnergy uviedla, že k explózii a následnému požiaru došlo počas opätovného spúšťania prevádzky zariadenia po niekoľkomesačnej odstávke. Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu ešte v nedeľu večer.


Priemyselná zóna Ras Laffán patrí k najväčším centrám výroby skvapalneného zemného plynu na svete.


Katar, ktorý patrí medzi najväčších svetových vývozcov LNG, sa po nedávnych útokoch na energetickú infraštruktúru v Perzskom zálive a uzavretí Hormuzského prielivu snaží obnoviť produkciu a stabilizovať dodávky na svetové trhy.




Zdroj: SITA.sk - Výbuch v plynárenskom podniku zabil v Katare 13 ľudí, vyšetrovatelia vylúčili sabotáž © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Katar Plynárenský podnik Výbuch
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