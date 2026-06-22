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22. júna 2026
Poslanci Prešovského kraja rozhodovali o počte mandátov, namiesto zníženia schválili zvýšenie o dva
Schválený návrh je v rozpore s odporúčaniami verejného ochrancu práv a vedenie úradu očakáva podanie protestu prokurátora. Zastupiteľstvo
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválilo pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2026 zvýšenie počtu poslancov zo súčasných 65 na 67, keď odsúhlasilo návrh poslanca Richarda Eliáša (Hlas-SD). Súčasný počet poslancov sa tak zvýši o dvoch. Schválený návrh je v rozpore s odporúčaniami verejného ochrancu práv a vedenie úradu očakáva podanie protestu prokurátora.
Poslanci rozhodovali o počte mandátov pre budúce volebné obdobie po dlhotrvajúcej diskusii, v ktorej zazneli návrhy na zníženie aj zvýšenie počtu krajských poslancov. Pôvodný návrh úradu PSK počítal s 55 poslancami a spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov.
Na vec sa môže pozrieť prokuratúra
Vychádzal z odporúčaní verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, podľa ktorých by rozdiely medzi jednotlivými volebnými obvodmi nemali presahovať 25 percent. Počet poslancov pritom má byť v pomere 12- až 15-tisíc obyvateľov na jedného poslanca. Predložený návrh obsahoval na porovnanie aj dve alternatívy so 65, resp. 66 poslancami. Oba takéto návrhy však boli v rozpore s odporúčaním verejného ochrancu práv.
V rámci diskusie navrhol poslanec za okres Svidník Marián Iľkanin (nezávislý) zvýšenie počtu poslancov na 66, ale s iným prerozdelením mandátov. Prešovský poslanec Richard Eliáš prišiel s návrhom na 67 poslancov. Navýšenie sa týkalo okresu Prešov, ktorý by mal mať po novom 15 poslancov namiesto súčasných 13. Zdôvodnil to veľkosťou okresu Prešov, ktorý bol dlhodobo zastúpený menším počtom poslancov, ako mu prináleží.
Predseda PSK Milan Majerský (KDH) v tejto súvislosti upozornil, že alternatívne návrhy na 66 alebo 67 poslancov môžu byť predmetom preskúmania zo strany prokuratúry. „Je pravdepodobné, že oba návrhy budú napadnuté prokurátorom a budeme sa tu musieť zísť aj počas leta. Je potom otázne, či budeme uznášaniaschopní,“ upozornil poslancov Majerský.
Sám sa, paradoxne, vyslovil skôr za návrh, ktorý predložil jeho vyzývateľ v boji o kreslo župana Milan Mazurek (Republika), ktorý ako poslanec za okres Kežmarok navrhol 56-členné zastupiteľstvo s dodatočným mandátom pre okres Medzilaborce oproti pôvodnému návrhu úradu PSK. Proti ďalšiemu rozširovaniu zastupiteľstva vystúpila prešovská poslankyňa Andrea Turčanová (KDH). Pripomenula, že kraj mal dlhé roky 62 poslancov a až pred voľbami v roku 2022 ich počet vzrástol na 65. „Úvahy o ďalšom zvýšení sa mi nezdajú správne. Prešovský kraj má už dnes najviac poslancov spomedzi všetkých samosprávnych krajov,“ uviedla.
Finančné dopady v státisícoch eur
Na finančné dopady upozornil poslanec za okres Prešov Gabriel Paľa (KDH). Podľa jeho prepočtov by zníženie počtu poslancov na 55 prinieslo počas štvorročného volebného obdobia úsporu približne 624-tisíc eur, zatiaľ čo rozdiel medzi 55- a 67-členným zastupiteľstvom predstavuje približne 750-tisíc eur.
Diskusia sa sústredila aj na zastúpenie menších okresov. Poslanec Adrián Kaliňák (klub Hlas-SD a nezávislí) z Medzilaboriec obhajoval zachovanie samostatného zastúpenia svojho regiónu. „Je to špecifický okres, ktorý potrebuje svoje zastúpenie. Chceme problémy regiónu riešiť vlastnými ľuďmi,“ zdôraznil.
Iľkaninov návrh v hlasovaní napokon podporilo 19 poslancov, pričom 34 sa zdržalo hlasovania. Následne zastupiteľstvo schválilo Eliášov návrh, podľa ktorého sa počet mandátov zvýši na 67. O návrhu Mazureka, resp. o pôvodnom návrhu úradu, sa už nehlasovalo.
Podľa schváleného návrhu tak bude mať okres Prešov 15 poslancov, okres Poprad osem poslancov, po šesť zastupiteľov budú mať okresy Bardejov, Kežmarok a Vranov nad Topľou. Piatich poslancov si budú voliť v Humennom a Sabinove, štyroch v okrese Stará Ľubovňa. Po troch poslancoch budú mať okresy Levoča, Snina a Svidník, dvaja budú volení v okres Stropkov a jedného poslanca bude mať okres Medzilaborce.
PSK mal ku koncu uplynulého roka spolu 810 075 obyvateľov a v súčasnom volebnom období má 65 krajských poslancov. Pri vzniku vyšších územných celkov v roku 2001 ich bolo 60, následne sa počet na štyri volebné obdobia ustálil na 62. Pred regionálnymi voľbami v roku 2022 zastupiteľstvo schválilo zvýšenie na 65 poslancov, aby si menšie okresy zachovali svoje zastúpenie napriek poklesu počtu obyvateľov. Po najbližších voľbách, ktoré by sa mali uskutočniť 24. októbra 2026, má mať na základe dnešného hlasovania krajské zastupiteľstvo 67 členov.
Zdroj: SITA.sk - Poslanci Prešovského kraja rozhodovali o počte mandátov, namiesto zníženia schválili zvýšenie o dva © SITA Všetky práva vyhradené.
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