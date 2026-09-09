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09. septembra 2026
Výbuch v sklade zbraní v sýrskej provincii Idlíb zabil 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia
Tagy: mŕtvi sklad zbraní Výbuch Zranení
Pri explózii provizórneho skladu zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri stredajšom výbuchu v sklade ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Pri explózii provizórneho skladu zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí.
Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri stredajšom výbuchu v sklade zbraní v severozápadnej sýrskej provincii Idlíb. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.
„Bilancia výbuchu v dočasnom sklade určenom na zhromažďovanie zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá je podľa predbežných údajov 14 mŕtvych a 11 zranených,“ uviedol odbor zdravotníctva v provincii Idlíb.
Sýrske ministerstvo obrany predtým oznámilo, že pri incidente utrpeli zranenia aj viacerí jeho pracovníci. Miestne médiá odvysielali zábery veľkých stĺpov dymu stúpajúcich z miesta výbuchu, kam okamžite vyrazili záchranné tímy.
Ide o druhú smrtiacu explóziu v Idlíbe tento mesiac. Pri predchádzajúcom výbuchu auta prevážajúceho muníciu zahynulo v meste Binniš päť ľudí.
V provincii sa opakovane objavujú explózie vozidiel s muníciou alebo skladov zbraní. Idlíb bol počas viac než 13 rokov občianskej vojny jednou z hlavných bášt ozbrojených protivládnych skupín.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v sklade zbraní v sýrskej provincii Idlíb zabil 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri stredajšom výbuchu v sklade zbraní v severozápadnej sýrskej provincii Idlíb. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.
„Bilancia výbuchu v dočasnom sklade určenom na zhromažďovanie zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá je podľa predbežných údajov 14 mŕtvych a 11 zranených,“ uviedol odbor zdravotníctva v provincii Idlíb.
Záchranári v plnom nasadení
Sýrske ministerstvo obrany predtým oznámilo, že pri incidente utrpeli zranenia aj viacerí jeho pracovníci. Miestne médiá odvysielali zábery veľkých stĺpov dymu stúpajúcich z miesta výbuchu, kam okamžite vyrazili záchranné tímy.
Dva výbuchy za mesiac
Ide o druhú smrtiacu explóziu v Idlíbe tento mesiac. Pri predchádzajúcom výbuchu auta prevážajúceho muníciu zahynulo v meste Binniš päť ľudí.
V provincii sa opakovane objavujú explózie vozidiel s muníciou alebo skladov zbraní. Idlíb bol počas viac než 13 rokov občianskej vojny jednou z hlavných bášt ozbrojených protivládnych skupín.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch v sklade zbraní v sýrskej provincii Idlíb zabil 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: mŕtvi sklad zbraní Výbuch Zranení
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