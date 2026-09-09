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09. septembra 2026

Výbuch v sklade zbraní v sýrskej provincii Idlíb zabil 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia


Tagy: mŕtvi sklad zbraní Výbuch Zranení

Pri explózii provizórneho skladu zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí. Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri stredajšom výbuchu v sklade ...



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syria_explosion_67584 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Pri explózii provizórneho skladu zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí.


Najmenej 14 ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia pri stredajšom výbuchu v sklade zbraní v severozápadnej sýrskej provincii Idlíb. Príčina explózie zatiaľ nie je známa.

„Bilancia výbuchu v dočasnom sklade určenom na zhromažďovanie zbraní a pozostatkov vojny pri meste Sarmadá je podľa predbežných údajov 14 mŕtvych a 11 zranených,“ uviedol odbor zdravotníctva v provincii Idlíb.

Záchranári v plnom nasadení


Sýrske ministerstvo obrany predtým oznámilo, že pri incidente utrpeli zranenia aj viacerí jeho pracovníci. Miestne médiá odvysielali zábery veľkých stĺpov dymu stúpajúcich z miesta výbuchu, kam okamžite vyrazili záchranné tímy.

Dva výbuchy za mesiac


Ide o druhú smrtiacu explóziu v Idlíbe tento mesiac. Pri predchádzajúcom výbuchu auta prevážajúceho muníciu zahynulo v meste Binniš päť ľudí.

V provincii sa opakovane objavujú explózie vozidiel s muníciou alebo skladov zbraní. Idlíb bol počas viac než 13 rokov občianskej vojny jednou z hlavných bášt ozbrojených protivládnych skupín.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch v sklade zbraní v sýrskej provincii Idlíb zabil 14 ľudí, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mŕtvi sklad zbraní Výbuch Zranení
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