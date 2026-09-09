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Do práce, na rande aj na aperitivo: Kapsulový šatník pre každú príležitosť


Tagy: Aperol Móda PR Šatník

Ráno káva a pracovný meeting, podvečer správa od kamošky: "Vidíme sa po práci na terase?" Práve na také dni je kapsulový šatník najlepší módny parťák. Pár dobre zvolených kúskov ...



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adobestock_377926453 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Ráno káva a pracovný meeting, podvečer správa od kamošky: "Vidíme sa po práci na terase?"


Práve na také dni je kapsulový šatník najlepší módny parťák. Pár dobre zvolených kúskov zvládne kanceláriu aj večerné aperitivo v dobrej spoločnosti a s pohárom Aperol Spritz – často stačí vyhrnúť rukávy na saku, pridať náušnice a pracovný look dostane úplne inú náladu.

Prechod medzi letom a jeseňou je na takýto styling ideálny. Letné kúsky ešte nemusíte odkladať, no do hry vchádza ľahké vrstvenie. Ktoré trendy sa oplatí preniesť aj do vlastnej šatníkovej kapsuly?

Sako zostáva. A loafers tiež


Tailoring je silnou témou aj na jeseň 2026, no stráca kancelársku strohosť. Oversized sako kombinujte s jemnými šatami, voľným denimom či obyčajným tričkom. Skúste napríklad slip dress + väčšie sako + loafers – tie sú navyše ideálnym prechodom medzi letnými sandálmi a čižmami. K šatám klasické čierne, k širokým džínsom pokojne semišové. Výhoda? Cez deň fungujete v práci a večer stačí vyhrnúť rukávy, pridať výraznejší šperk a outfit je pripravený na terasu.

Talianky vedia, prečo milujú aperitivo


Svoj cit pre módu nemusíte predvádzať iba kolegom. A ak pracujete z domu, práve podvečerné aperitivo môže byť príležitosťou konečne vytiahnuť zo skrine obľúbené kúsky. Tento taliansky rituál pred večerou je najmä o chvíli na drink s ľuďmi, s ktorými chceme príjemne uzavrieť svoj pracovný či voľný deň. Aj preto si aperitivo našlo fanúšikov ďaleko za hranicami Talianska. Na terase váš styling ocenia kamošky aj partner – a sako, ktoré ešte pred chvíľou pôsobilo pracovne, zrazu s vyhrnutými rukávmi, výraznými náušnicami alebo šatkou dostane úplne inú náladu.

Aperol Spritz je synonymom takýchto aperitivo momentov. Jeho recept si zapamätáte jednoducho: 3: 2: 1 – tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy. K tomu ľad a plátok pomaranča.

Nebojte sa spájať veci, ktoré k sebe "nepatria"


Jedným z najhorúcejších aktuálnych trendov, ktorý využijete nielen pre "terasový outfit" je kontrast. Jemné materiály sa stretávajú s kožou či semišom, romantické šaty so širším sakom a saténová sukňa s obyčajným tričkom. Pre kapsulový šatník je to výborná správa: namiesto ďalších kúskov potrebujete skôr nový spôsob, ako nosiť tie, ktoré už máte. Letné šaty tak môžu pokračovať do jesene s koženou bundou a saténová sukňa dostane úplne inú náladu s jednoduchým úpletom. A nebojte sa pri tom doplnkov. Hodvábne šatky a brošne sú opäť v centre módnej pozornosti a zároveň predstavujú najjednoduchší spôsob, ako denný outfit posunúť ďalej. Šatku uviažte do vlasov alebo na kabelku, brošňu pripnite na sako.

Namiesto kopírovania trendov odkukajte styling


No a kde nabrať tú správnu inšpiráciu? Predsa na Instagrame. Ak chcete vidieť trendy prakticky okamžite po tom, ako sa objavia na prehliadkach, do feedu si pridajte Leonie Hanne (@leoniehanne). Je stálicou svetových fashion weeks a jej výrazné kombinácie farieb, siluet a luxury kúskov pravidelne zachytávajú aj módne médiá. Pre inšpiráciu s ukážkami viac bežne "použiteľného" stylingu, skúste napríklad Pernille Teisbaek pre škandinávsky minimalizmus, Camille Charrière pre francúzsko-britský "done-undone" štýl alebo Xenia Adonts pre modernejší mix trendov a luxusu.

Taliansku módnu scénu zastupuje Chiara Ferragni (@chiaraferragni), jedna z priekopníčok fashion influencerstva, ktorú Vogue už dávnejšie označovalo za jedno z najvýraznejších mien digitálnej módy.

Nakoniec si je ale dobré pripomenúť, že trendy prichádzajú a odchádzajú, vlastný štýl však zostáva. A najlepšie si ho aj tak užijete v dobrej spoločnosti – napríklad pri dobre namiešanom Aperol Spritz.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Do práce, na rande aj na aperitivo: Kapsulový šatník pre každú príležitosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aperol Móda PR Šatník
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