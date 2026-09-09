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Do práce, na rande aj na aperitivo: Kapsulový šatník pre každú príležitosť
Ráno káva a pracovný meeting, podvečer správa od kamošky: "Vidíme sa po práci na terase?" Práve na také dni je kapsulový šatník najlepší módny parťák. Pár dobre zvolených kúskov ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Ráno káva a pracovný meeting, podvečer správa od kamošky: "Vidíme sa po práci na terase?"
Práve na také dni je kapsulový šatník najlepší módny parťák. Pár dobre zvolených kúskov zvládne kanceláriu aj večerné aperitivo v dobrej spoločnosti a s pohárom Aperol Spritz – často stačí vyhrnúť rukávy na saku, pridať náušnice a pracovný look dostane úplne inú náladu.
Prechod medzi letom a jeseňou je na takýto styling ideálny. Letné kúsky ešte nemusíte odkladať, no do hry vchádza ľahké vrstvenie. Ktoré trendy sa oplatí preniesť aj do vlastnej šatníkovej kapsuly?
Tailoring je silnou témou aj na jeseň 2026, no stráca kancelársku strohosť. Oversized sako kombinujte s jemnými šatami, voľným denimom či obyčajným tričkom. Skúste napríklad slip dress + väčšie sako + loafers – tie sú navyše ideálnym prechodom medzi letnými sandálmi a čižmami. K šatám klasické čierne, k širokým džínsom pokojne semišové. Výhoda? Cez deň fungujete v práci a večer stačí vyhrnúť rukávy, pridať výraznejší šperk a outfit je pripravený na terasu.
Svoj cit pre módu nemusíte predvádzať iba kolegom. A ak pracujete z domu, práve podvečerné aperitivo môže byť príležitosťou konečne vytiahnuť zo skrine obľúbené kúsky. Tento taliansky rituál pred večerou je najmä o chvíli na drink s ľuďmi, s ktorými chceme príjemne uzavrieť svoj pracovný či voľný deň. Aj preto si aperitivo našlo fanúšikov ďaleko za hranicami Talianska. Na terase váš styling ocenia kamošky aj partner – a sako, ktoré ešte pred chvíľou pôsobilo pracovne, zrazu s vyhrnutými rukávmi, výraznými náušnicami alebo šatkou dostane úplne inú náladu.
Aperol Spritz je synonymom takýchto aperitivo momentov. Jeho recept si zapamätáte jednoducho: 3: 2: 1 – tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy. K tomu ľad a plátok pomaranča.
Jedným z najhorúcejších aktuálnych trendov, ktorý využijete nielen pre "terasový outfit" je kontrast. Jemné materiály sa stretávajú s kožou či semišom, romantické šaty so širším sakom a saténová sukňa s obyčajným tričkom. Pre kapsulový šatník je to výborná správa: namiesto ďalších kúskov potrebujete skôr nový spôsob, ako nosiť tie, ktoré už máte. Letné šaty tak môžu pokračovať do jesene s koženou bundou a saténová sukňa dostane úplne inú náladu s jednoduchým úpletom. A nebojte sa pri tom doplnkov. Hodvábne šatky a brošne sú opäť v centre módnej pozornosti a zároveň predstavujú najjednoduchší spôsob, ako denný outfit posunúť ďalej. Šatku uviažte do vlasov alebo na kabelku, brošňu pripnite na sako.
No a kde nabrať tú správnu inšpiráciu? Predsa na Instagrame. Ak chcete vidieť trendy prakticky okamžite po tom, ako sa objavia na prehliadkach, do feedu si pridajte Leonie Hanne (@leoniehanne). Je stálicou svetových fashion weeks a jej výrazné kombinácie farieb, siluet a luxury kúskov pravidelne zachytávajú aj módne médiá. Pre inšpiráciu s ukážkami viac bežne "použiteľného" stylingu, skúste napríklad Pernille Teisbaek pre škandinávsky minimalizmus, Camille Charrière pre francúzsko-britský "done-undone" štýl alebo Xenia Adonts pre modernejší mix trendov a luxusu.
Taliansku módnu scénu zastupuje Chiara Ferragni (@chiaraferragni), jedna z priekopníčok fashion influencerstva, ktorú Vogue už dávnejšie označovalo za jedno z najvýraznejších mien digitálnej módy.
Nakoniec si je ale dobré pripomenúť, že trendy prichádzajú a odchádzajú, vlastný štýl však zostáva. A najlepšie si ho aj tak užijete v dobrej spoločnosti – napríklad pri dobre namiešanom Aperol Spritz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Do práce, na rande aj na aperitivo: Kapsulový šatník pre každú príležitosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve na také dni je kapsulový šatník najlepší módny parťák. Pár dobre zvolených kúskov zvládne kanceláriu aj večerné aperitivo v dobrej spoločnosti a s pohárom Aperol Spritz – často stačí vyhrnúť rukávy na saku, pridať náušnice a pracovný look dostane úplne inú náladu.
Prechod medzi letom a jeseňou je na takýto styling ideálny. Letné kúsky ešte nemusíte odkladať, no do hry vchádza ľahké vrstvenie. Ktoré trendy sa oplatí preniesť aj do vlastnej šatníkovej kapsuly?
Sako zostáva. A loafers tiež
Tailoring je silnou témou aj na jeseň 2026, no stráca kancelársku strohosť. Oversized sako kombinujte s jemnými šatami, voľným denimom či obyčajným tričkom. Skúste napríklad slip dress + väčšie sako + loafers – tie sú navyše ideálnym prechodom medzi letnými sandálmi a čižmami. K šatám klasické čierne, k širokým džínsom pokojne semišové. Výhoda? Cez deň fungujete v práci a večer stačí vyhrnúť rukávy, pridať výraznejší šperk a outfit je pripravený na terasu.
Talianky vedia, prečo milujú aperitivo
Svoj cit pre módu nemusíte predvádzať iba kolegom. A ak pracujete z domu, práve podvečerné aperitivo môže byť príležitosťou konečne vytiahnuť zo skrine obľúbené kúsky. Tento taliansky rituál pred večerou je najmä o chvíli na drink s ľuďmi, s ktorými chceme príjemne uzavrieť svoj pracovný či voľný deň. Aj preto si aperitivo našlo fanúšikov ďaleko za hranicami Talianska. Na terase váš styling ocenia kamošky aj partner – a sako, ktoré ešte pred chvíľou pôsobilo pracovne, zrazu s vyhrnutými rukávmi, výraznými náušnicami alebo šatkou dostane úplne inú náladu.
Aperol Spritz je synonymom takýchto aperitivo momentov. Jeho recept si zapamätáte jednoducho: 3: 2: 1 – tri diely Prosecca, dva diely Aperolu a jeden diel sódy. K tomu ľad a plátok pomaranča.
Nebojte sa spájať veci, ktoré k sebe "nepatria"
Jedným z najhorúcejších aktuálnych trendov, ktorý využijete nielen pre "terasový outfit" je kontrast. Jemné materiály sa stretávajú s kožou či semišom, romantické šaty so širším sakom a saténová sukňa s obyčajným tričkom. Pre kapsulový šatník je to výborná správa: namiesto ďalších kúskov potrebujete skôr nový spôsob, ako nosiť tie, ktoré už máte. Letné šaty tak môžu pokračovať do jesene s koženou bundou a saténová sukňa dostane úplne inú náladu s jednoduchým úpletom. A nebojte sa pri tom doplnkov. Hodvábne šatky a brošne sú opäť v centre módnej pozornosti a zároveň predstavujú najjednoduchší spôsob, ako denný outfit posunúť ďalej. Šatku uviažte do vlasov alebo na kabelku, brošňu pripnite na sako.
Namiesto kopírovania trendov odkukajte styling
No a kde nabrať tú správnu inšpiráciu? Predsa na Instagrame. Ak chcete vidieť trendy prakticky okamžite po tom, ako sa objavia na prehliadkach, do feedu si pridajte Leonie Hanne (@leoniehanne). Je stálicou svetových fashion weeks a jej výrazné kombinácie farieb, siluet a luxury kúskov pravidelne zachytávajú aj módne médiá. Pre inšpiráciu s ukážkami viac bežne "použiteľného" stylingu, skúste napríklad Pernille Teisbaek pre škandinávsky minimalizmus, Camille Charrière pre francúzsko-britský "done-undone" štýl alebo Xenia Adonts pre modernejší mix trendov a luxusu.
Taliansku módnu scénu zastupuje Chiara Ferragni (@chiaraferragni), jedna z priekopníčok fashion influencerstva, ktorú Vogue už dávnejšie označovalo za jedno z najvýraznejších mien digitálnej módy.
Nakoniec si je ale dobré pripomenúť, že trendy prichádzajú a odchádzajú, vlastný štýl však zostáva. A najlepšie si ho aj tak užijete v dobrej spoločnosti – napríklad pri dobre namiešanom Aperol Spritz.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Do práce, na rande aj na aperitivo: Kapsulový šatník pre každú príležitosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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