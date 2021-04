Výbuchy vo Vrběticiach neboli teroristickým útokom na Česko, Babiš zverejnil nové informácie

Materiál určený do Bulharska

Babiš chcel zverejniť tajnú správu

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Výbuchy v muničných skladoch vo Vrběticiach v roku 2014 neboli aktom štátneho terorizmu. Po rokovaní vlády to povedal český premiér Andrej Babiš s tým, že to bol útok na tovar bulharského obchodníka so zbraňami, ktorý ho zrejme predával krajinám proti Rusku. Znamená to, že Rusko neútočilo na Českú republiku, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Podobne sa vyjadril aj najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman , podľa ktorého vyšetrovatelia pracujú s verziou, že cieľom bol materiál určený do Bulharska. Výbuch nemal nastať na území Českej republiky, povedal.Za výbuchmi vo Vrběticiach, ktoré si vyžiadali dvoch mŕtvych, sú podľa českých vyšetrovateľov dvaja agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU, po ktorých pátrajú. Zeman potvrdil, že sú to muži, ktorých vo Veľkej Británii podozrievajú z otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa novičokom v anglickom Salisbury v roku 2018. „Je možné, že tieto osoby boli spojené s útokom na Vrbětice,“ uviedol.Podľa Babiša je neprijateľné, aby agenti vykonávali takéto operácie na území zvrchovaného štátu. „Je neprijateľné, že agenti vykonali operáciu, ktorú pokazili. Je mi ľúto, že zomreli naši dvaja spoluobčania,“dodal.Babši pôvodne chcel zverejniť tajnú správu Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) o Vrběticiach, to ale tajná služba odmietla. „Vyšetrovatelia nechcú zverejniť viac informácií o výbuchu vo Vrběticiach, vec stále vyšetrujú,“ vysvetlil predseda českej vlády.Česká republika v spojitosti so zisteniami o Vrběticiach vyhostila 18 pracovníkov ruskej ambasády. Rusko v odvete vyhostilo 20 pracovníkov českého veľvyslanectva, ktorí musia Moskvu opustiť do pondelkovej polnoci. Česko tiež v tejto súvislosti vyradilo ruskú spoločnosť Rosatom zo súťaže o dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany.