Vzťahy Ruska s postsovietskymi štátmi

SIS prijala nevyhnutné opatrenia

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) venuje pozornosť aj aktivitám príslušníkov cudzích spravodajských služieb, ktorí na Slovensku vykonávajú aktivity rôznou formou. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa SIS Katarína Némová v súvislosti s otázkou, či služba monitoruje diplomatov iných štátov. Podotkla, že táto spravodajská pozornosť SIS je v súlade s jej strategickým zameraním činnosti.To, či SIS kladie na monitorovanie diplomatov, respektíve pracovníkov ruského veľvyslanectva väčší dôraz, Némová nepotvrdila. Vysvetlila, že priority služby sú podľa nej zrejmé aj zo Správy o činnosti SIS, ktorú každoročne uverejňujú. „Ďalšie konkrétne informácie, týkajúce sa spravodajskej činnosti, aj vzhľadom na platnú legislatívu, nie je možné poskytnúť,“ uzavrela.Podľa zverejnenej Správy o činnosti SIS z roku 2019 sa služba v zahraničnopolitickej oblasti venovala najmä Ukrajine, Ruskej federácii, Západnému Balkánu či krízovým a konfliktným oblastiam. V správe priblížila, že pri Rusku sa zamerala aj na vnútropolitický vývoj a jeho vplyv na jej zahraničnopolitické aktivity.SIS pozorovala aj vzťahy Ruska so štátmi postsovietskeho priestoru, ktoré chce podľa nej krajina udržať vo svojej zóne vplyvu. Ide napríklad o Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko či Kazachstan.SIS vo svojom stanovisku z 18. apríla uviedla, že v súvislosti s informáciami o nepriateľských činnostiach ruských služieb v ČR prijala nevyhnutné opatrenia. Simona Svítková zo SIS pripomenula, že služba v súvislosti s aktivitami cudzích spravodajských služieb aj v minulosti zvýšila kontraspravodajskú ochranu záujmov Slovenska. Ako ďalej poukázala, práve to napríklad viedlo k vyhosteniu troch ruských diplomatov zo SR v auguste 2020. Podľa vtedajších vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli dôvodom informácie slovenských spravodajských zložiek, že činnosť diplomatov bola v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.Český premiér Andrej Babiš spolu s ministrom vnútra a dočasným ministrom zahraničia ČR Janom Hamáčkom na mimoriadnej tlačovej konferencii v sobotu 17. apríla oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov. Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb. Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Rusko v reakcii oznámilo, že vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve.