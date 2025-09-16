Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.9.2025
 Meniny má Ľudmila
 Zo zahraničia

16. septembra 2025

Výbuchy zabíjali ruských vojakov vo Vladivostoku


Tagy: explózie v Rusku vojna na Ukrajine

Niekoľko ruských vojakov bolo zabitých a ďalší utrpeli zranenia pri útoku ukrajinského vojenského spravodajstva vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe. Tvrdí to zdroj z ...



gettyimages 667308030 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Niekoľko ruských vojakov bolo zabitých a ďalší utrpeli zranenia pri útoku ukrajinského vojenského spravodajstva vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe. Tvrdí to zdroj z vojenského spravodajstva Ukrajiny, ktorý cituje web Ukrajinská pravda.


V utorok ráno podľa zdroja nastal výbuch na parkovisku 155. samostatnej gardovej brigády ruskej námornej pechoty. Krátko potom nasledovala ďalšia explózia. Ruská 155. brigáda sa stala známou mimoriadnou brutalitou voči ukrajinskému civilnému obyvateľstvu a popravami ukrajinských vojnových zajatcov.

Podľa ruských telegramových kanálov na miesto výbuchov prišlo množstvo vozidiel, príslušníkov bezpečnostných zložiek a vrtuľník. Oblasť uzavreli a kontrolujú všetky vozidlá. Očití svedkovia uviedli, že na mieste bolo viacero sanitiek. Výbuchy oficiálne pripísali „incidentu s plynovým zariadením“.


Zdroj: SITA.sk - Výbuchy zabíjali ruských vojakov vo Vladivostoku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: explózie v Rusku vojna na Ukrajine
