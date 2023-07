Vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády potrvá ešte roky, vyžaduje si to modernú techniku a viac vojakov, vraví Sklenár

Rok 2035 je reálny

Investičný dlh

6.7.2023 (SITA.sk) - Splnenie prioritného záväzku, a to vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády si vyžaduje nákup modernej techniky a taktiež zvyšovanie počtov profesionálnych vojakov.V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol minister obrany Martin Sklenár . Ako vysvetlil, ide o časovo a finančne náročné procesy. V poslednom období sa v nich podľa Sklenára darí napredovať v pomerne dobrom tempe.Podľa hodnotenia NATO bude SR schopná poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu od roku 2035.„Rok 2035 je z pohľadu vybudovania mechanizovanej brigády v požadovanej kvalite a kvantite reálny, dôležité však bude, do akej miery budú v nasledujúcich rokoch stabilné investície do obrany, ako aj to, či sa staneme krajinou ochotnou a schopnou vnímať svoje potreby v oblasti obrany aj za hranicu jedného volebného obdobia,“ povedal Sklenár.Šéf rezortu obrany vysvetlil, že zaostávanie v budovaní ťažkej mechanizovanej brigády vyplýva predovšetkým z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich oneskorení modernizačných projektov, nízkej personálnej naplnenosti a enormného investičného dlhu z minulosti.„Investičný dlh sa však najmä počas posledných troch rokov vďaka naštartovaniu potrebných procesov darí postupne doháňať. Dôkazom je napríklad podpis zmlúv na pásovú a kolesovú techniku, dodanie 15 tankov Leopard 2A4 výmenou za techniku darovanú Ukrajine, ako aj ďalšie prebiehajúce a pripravované dodávky techniky, plánovaný nárast počtu profesionálnych vojakov či ďalšie investície do obrany,“ uzavrel Sklenár.