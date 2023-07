Proces s bývalým šéfom Matice slovenskej Markušom by sa mohol skončiť v septembri, chýba ešte výsluch znalkyne

Znalkyňu si žiada obhajoba

Trestné oznámenie na Jozefa Markuša podalo vedenie Matice slovenskej na čele s Mariánom Tkáčom v roku 2011.



Markušovi kládli za vinu uznanie dlhu dcérskej spoločnosti Matice slovenskej – Matičného fondu. Zmluvu o prevzatí dlhu viac ako 202-tisíc eur Markuš podpísal v roku 2007.



Dlh bol splatený v dvoch splátkach zo ziskov tlačiarenskej spoločnosti Neografia, v ktorej mala Matica 80-percentný podiel.



Sudca prvostupňového súdu v decembri 2016 pri vynesení rozsudku zdôraznil, že zmluva bola pre Maticu nevýhodná a nepochybne jej bola spôsobená škoda.



Nešlo o nevydarenú finančnú operáciu, ale zmluva sa dá chápať ako dar tretej osobe, uviedol sudca. Výšku trestu odôvodnil aj tým, že si nemyslí, že išlo o úmyselné konanie.



6.7.2023 (SITA.sk) - Súdny proces s bývalým predsedom Matice slovenskej Jozefom Markušom stíhaným pre trestný čin porušenia povinností pri správe cudzieho majetku by mal pokračovať 22. septembra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Mestského súdu Bratislava I.Na posledné pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo v marci tohto roku ešte na pôde Okresného súdu Bratislava III bola predvolaná znalkyňa z odboru ekonómie. Ospravedlnila sa však pre neodkladné povinnosti.Na osobnom výsluchu znalkyne trvá obhajoba, keďže jej znalecký posudok môže preukázať, či „zmluvné vzťahy uvedené v obžalobe mali svoj ekonomický a právny dôvod".Výsluch znalkyne je pritom posledným naplánovaným úkonom v rámci súdneho procesu, po ňom by malo byť dokazovanie ukončené a predseda senátu avizoval aj vynesenie rozsudku.Súd obžalovaného už raz, konkrétne v decembri 2016, uznal za vinného a uložil mu trest jeden rok väzenia s podmienečným odkladom na dva roky.Odvolací Krajský súd v Bratislave však v septembri 2017 na neverejnom zasadnutí zrušil pôvodný verdikt okresného súdu a vec mu vrátil na opätovné prejednanie.