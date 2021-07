Vychádza dlhoočakávaný album Story. Blues, hardrock, elektronika aj experimenty spolu s osobnosťami slovenskej kultúry

Potlesk v stoji (feat. Milan Kňažko)

Bojím sa nočných zvonení (feat. Peter Lipa)

V nebo a peklo už nikto neverí

Pesnička o tom, ako to v skutočnosti je (feat. Zuzana Homolová)

Z knihy receptov (feat. Peter "Punto" Remiš)

Keď sa nikto nedíva (feat. Pavol Hammel)

Bratislava, Aupark (feat. Milan Ondrík)

Kontinuum

Story (live)





1.7.2021 (Webnoviny.sk) -Jeden z najosobitejších projektov slovenskej populárnej hudby ostatných rokov, Story, konečne vychádza na ploche regulárneho albumu. Na základe exkluzívnej zmluvy so spoločnosťou Spinaker sa v deviatich autorských piesňach skladateľa a textára Mariana Zimu predstavuje množstvo renomovaných mien a osobností slovenskej kultúry. Zámerne píšeme, že kultúry, pretože keď k tomu prirátame vizuálne verzie väčšiny skladieb, hercov, režisérov, výtvarníkov a strihačov, ide o naozaj široký umelecký záber a okruh umelcov."Ja som vlastne nikdy neuvažoval nad tým, že raz sa zavriem do štúdia a nahrám album. Nemal som k dispozícii kapelu a celá tá koncepcia, že teraz ideme nahrať album, mi prišla vzdialená až nereálna. Tiež som si nevedel predstaviť, ako by som to všetko, čo som mal v pláne s pesničkami, zvládol niekde na jednom mieste, s jednou partiou a za vopred určený čas. Myslím, že by sa to ani nedalo. Takže život sám vytvoril taký časozberný košík, ktorého ovocie sa postupne rodilo a trhalo zo stromu uplynulé štyri roky," hovorí Marian Zima. Tým, že album vznikol nenásilne a počas dlhej doby, necítiť z piesní žiadny komerčný ani časový tlak. Už od prvého singla "Bojím sa nočných zvonení" s Petrom Lipom z jesene 2017 si Story išli vlastnou cestou autorských vecí a originálnych spoluprác. Ako Zima vždy zdôrazňoval, známe mená sa vždy ochotne podriaďovali celkovej dramaturgii a vyzneniu skladby. Či už je to Pavol Hammel obnažený až na telo v krásnej bluesovke "Keď sa nikto nedíva" (vzájomná spolupráca oboch neskôr pokračovala aj na Hammelovom minuloročnom sólovom albume "Srdce bez anjela"), Peter Remiš zo Slniečka v sarkastickej "Z knihy receptov", alebo aktuálne Radek Zapletálek v ťažkotonážnom proto-metale "V nebo a peklo už nikto neverí", základom bol vždy režijný zámer a koncept. Premiéra elektronicko-ambientnej skladby "Potlesk v stoji" s hereckou legendou Milanom Kňažkom ("náš príspevok k rozvoju kritického myslenia", glosuje Zima) v roli jej nečakaného speváka v Slovenskom národnom divadle vo februári 2020 bola potvrdením toho, že žánrové obmedzenia pre Story veľa neznamenajú. Zima však na tomto albume ide ešte ďalej – na jednej z dvojice skladieb, ktorých nie je výhradným autorom, spolupracuje so skladateľom vážnej hudby Rudolfom Pepuchom a výsledkom je zvláštna syntéza elektroniky, groovov a literatúry umocnenej hlasom ďalšieho herca, držiteľa minuloročnej ceny Slnko v sieti Milana Ondríka. (Iným druhom fúzie pesničkárstva a elektroniky je emotívna "Pesnička o tom, ako to v skutočnosti je" s dialógom ďalšej slovenskej legendy Zuzany Homolovej a citlivého flugelhornu Ondreja Jurašiho.) Napodiv, táto zdanlivo nesúrodá kolekcia drží dobre pokope. "Baví ma pašovať do konvenčného prostredia iné vplyvy," hovorí na margo toho Zima. Jednotiacim prvkom sú aj texty, ktoré spájajú poetiku, humor i civilnosť s remeselnou vyspelosťou a dôrazom na detail.Album, na ktorom sú okrem slávnych vokalistov spolupodpísané viac ako dve desiatky etablovaných hudobníkov ako multiinštrumentalista a dirigent Oskar Rózsa, klávesista Peter Preložník, bluesový mág René Lacko, či vynikajúci džezmeni ako trúbkar Ondrej Juraši, sa postupne rodil v štúdiu Garage vo Viničnom, Whatever Studiu v Prievidzi, u Oskara Rózsu v Banskej Štiavnici, štúdiu Lososound v Bratislave, experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu a na viacerých ďalších miestach. Vychádza na CD i v digitálnej forme, a nájdete ho v každom dobrom eshope, kamennej predajni, či digitálnych platformách.Tracklist albumu:Informačný servis