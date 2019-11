Vychádza kniha Kde sú včely? domácej autorky Zuzany Štelbaskej

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. novembra (TASR) - Kniha pre deti názvom Kde sú včely? z pera Zuzany Štelbaskej a ilustrátorky Tiny Minorovej prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autorky ju v pondelok večer predstavilo vydavateľstvo Ikar. Kvapkou medu ju do života uviedli Viktor a Adela Vinczeovci.Tento príbeh sa odohráva pred očami mladého, ale aj dospelého čitateľa ako na filmovom plátne. Začne sa v momente, keď Eva utečie z domu, pričom jej kroky bude sledovať spolu s utajenou rozprávačkou. Sem-tam vyšle o sebe signály, niekedy ponúkne vtipné komentáre alebo nečakane prekvapí rôznymi otázkami. Kto teda tento príbeh rozpráva a prečo sa až do konca chce pohrávať so zvedavosťou čitateľa? Ani Eva to nechápe. To, čo sa stalo jej, by sa mohlo stať hocikomu. Stránky tejto knihy aj povedia, čo s tým všetkým vlastne majú spoločné včely.uviedla autorka pre TASR.Prvými recenzentmi tejto knižky boli autorkine deti Filipko a Zorka, podľa slov autorky ju spolu prečítali za pár večerov.Zuzana Štelbaská (1978, Prešov) pôsobí v médiách od pätnástich rokov. Bola moderátorkou v súkromných rádiách, pracovala v redakcii tvorby pre deti RTVS. Je autorkou jedenástich kníh pre deti a mládež, medzi nimi Mami, kúp mi psa! (2014), Zornička (2015), Filipko (2016), Trinásťroční (2017), 14-roční (2017), Skutočné príbehy/Reflex (2017), (Takmer) dospelé poviedky (2018) či Experiment so Sofiou (2019). Je šéfdramaturgičkou magazínu Reflex v televízii Markíza.