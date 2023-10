Vychádza knižka Peter Nagy pre deti 2, ilustrovala ju Zuzana Smatanová

Vychádza knižka Peter Nagy pre deti 2. Je druhou s hitmi a veselými obrázkami, ktorú vytvorila pre radosť deťom dvojica známych hudobníkov Peter Nagy a Zuzana Smatanová. Do života ju v stredu podvečer (18. 10.) lupeňmi margaréty uviedli deti, ktoré s rodičmi na prezentáciu prišli.





Peter Nagy opäť vybral pätnásť nezabudnuteľných pesničiek, medzi nimi Lienka Lenka, Slimák milionár, Hudobní červíci, Komár, Žirafa, Blondína z Londýna, Myšky zlodejky, Zmenšovacie cukríky, Sprayer frayer či Tomi má v saxofóne zlato. Zuzana Smatanová im vyčarila farbičkami originálnu podobu. Ako v prvej knihe, ktorá vyšla v novembri 2021, tak aj teraz nešetrila fantáziou a iskrivým humorom. Čitateľa pobavia postavičky hudobných červíkov, komára v kancelárii, smiešnych zlodejov Dinga a Tanga alebo myšiek v samoobsluhe.Prvá knižka bola vypredaná, bola viackrát reedovaná, predalo sa niekoľko tisíc kusov, čo veľmi teší oboch autorov. So Smatanovou aj dostali cenu za najlepšiu detskú knihu roka."Dúfam, že táto knižka bude takisto úspešná a bude prinášať deckám úsmev. Je veľmi pozitívna, netečie v nej krv, okrem pesničky Konár, ktorá je o byrokratoch, aby sme deti pripravovali na realitu. Je totiž o úradníkoch, ktorí pijú ľuďom krv. Sú v nej pesničky Sprayer frayer, Lienka Lenka či Tomy má v saxophone zlato, takéto veselé pesničky. Nie som spisovateľ, ja píšem texty a toto sú ilustrované texty už známych a vydaných piesní," povedal Nagy."Petrove pesničky majú humor a ja mám rada humor aj v ilustrácii, tak som sa snažila dať deťom do tých postavičiek niečo im blízke, troche také šibalstvo. Asi mi to šlo tak samo, vybrala som si rukopis, ktorým cez ilustráciu viem komunikovať s deťmi. Tento rok som začala práve ilustrovaním, od februára som štyri mesiace denne robila deň - noc. Keď som to dokreslila, tak som išla hrať na festivaly. Tento rok je extrémne tvorivý a už sa teším, že si oddýchnem," doplnila Smatanová.