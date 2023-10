Video: Perinbaba a dva svety predstavuje trailer, do kín príde 7. decembra

Perinbaba a dva svety patrí medzi najočakávanejšie slovenské filmy posledných rokov. Príchod do kín avizuje trailer vianočnej rozprávky Juraja Jakubiska (1938 - 2023). Tvorcovia ho zverejňujú spolu s plagátom pri príležitosti blížiacej sa premiéry.





Film je záverečným veľdielom legendárneho slovenského režiséra a scenáristu. Rodený východniar Juraj Jakubisko sa so svojimi fanúšikmi rozlúči tak, ako mu to bolo blízke. "Filmová rozprávka Perinbaba a dva svety je Jurajkova zhmotnená bohatá fantázia. Veril, že si diváci v kinách pri jej pozeraní oddýchnu, vrátia sa do detstva a opäť uveria v zázraky, lásku a dobro. Popravde, všetci to teraz potrebujeme," hovorí producentka Deana Jakubisková, ktorá prednedávnom odhalila na poctu svojho manžela pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred bratislavským Divadlom P. O. Hviezdoslava."Deti by mali mať vzory v ľuďoch, ktorí cieľavedome a vlastným pričinením dosiahnu svoje šťastie. Môj Lukáš, syn Alžbetky a Jakuba, ktorý sa vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku, je akčná postava, ktorá na svojej púti zažíva príbeh plný nebezpečenstiev, ale aj neskutočne krásnych situácií a priateľstva, cez ktoré dosiahne svoj vytúžený cieľ," vysvetlil Jakubisko pred začatím nakrúcania svoje režisérske plány, ktoré aj naplnil.Filmový Lukáš vďaka svojej vynaliezavosti, mladíckej neohrozenosti a zručnosti nájde spôsob, ako sa vo svete nestratiť. S tým mu bude pomáhať štvornohý priateľ, psík Ucho. "Poznanie, ktoré Lukáš získa počas svojho putovania, mu nakoniec pomôže získať lásku, o ktorej sníval a nájsť miesto, kde sa jeho neskutočný sen stane skutočnosťou," približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá rozprávku prinesie do kín 7. decembra.Do hlavnej úlohy Lukáša obsadil režisér herca a influencera Lukáša Frlajsa, jeho partnerku stvárni baletka Valéria Frištik. V ďalších postavách diváci uvidia Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Albína Medúza, Valériu Zawadskú a vo svojej poslednej filmovej role sa tu objaví Dan Nekonečný. "Chýbať nebudú ani nesmrteľné filmové sestry Perinbaba a Zubatá. Zatiaľ čo postavu mladej Zubatej stvárni česká herečka Darija Pavlovičová, jej starú podobu v podaní Valerie Kaplanovej i nezabudnuteľnú Giuliettu Masinovú vráti na plátna kín počítačová technológia a náročná postprodukcia," avizuje distribučná spoločnosť.