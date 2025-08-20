|
Streda 20.8.2025
|
20. augusta 2025
Východne od Varšavy explodoval objekt, pravdepodobne dron
Poľské úrady v stredu oznámili, že v noci na východe krajiny explodoval objekt, ktorý mohol byť vojenským dronom. Polícia uviedla, že ju informovali o výbuchu v kukuričnom poli neďaleko obce Osiny približne sto ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Poľské úrady v stredu oznámili, že v noci na východe krajiny explodoval objekt, ktorý mohol byť vojenským dronom. Polícia uviedla, že ju informovali o výbuchu v kukuričnom poli neďaleko obce Osiny približne sto kilometrov od Varšavy smerom k ukrajinským aj bieloruským hraniciam. Explózia nikoho nezranila, ale v okolitých budovách rozbila okná.
„Predbežné závery... naznačujú, že nájdený objekt je s najväčšou pravdepodobnosťou vojenský dron,“ povedal novinárom regionálny prokurátor Grzegorz Trusiewicz. Dodal, že v súčasnosti nie je možné určiť jeho pôvod ani trajektóriu. Poľská armáda uviedla: „Včera večer nebolo zistené žiadne narušenie poľského vzdušného priestoru.“
Poľské médiá s odvolaním sa na zdroje z ministerstva obrany konštatovali, že mohlo ísť o verziu ruského dronu Gerbera, ktorý Moskva pravidelne používa na pomýlenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Zdroj: SITA.sk - Východne od Varšavy explodoval objekt, pravdepodobne dron
