 Zo zahraničia

20. augusta 2025

Východne od Varšavy explodoval objekt, pravdepodobne dron


Poľské úrady v stredu oznámili, že v noci na východe krajiny explodoval objekt, ktorý mohol byť vojenským dronom. Polícia uviedla, že ju informovali o výbuchu v kukuričnom poli neďaleko obce Osiny približne sto ...



lebanon_israel_27791 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Poľské úrady v stredu oznámili, že v noci na východe krajiny explodoval objekt, ktorý mohol byť vojenským dronom. Polícia uviedla, že ju informovali o výbuchu v kukuričnom poli neďaleko obce Osiny približne sto kilometrov od Varšavy smerom k ukrajinským aj bieloruským hraniciam. Explózia nikoho nezranila, ale v okolitých budovách rozbila okná.


Predbežné závery... naznačujú, že nájdený objekt je s najväčšou pravdepodobnosťou vojenský dron,“ povedal novinárom regionálny prokurátor Grzegorz Trusiewicz. Dodal, že v súčasnosti nie je možné určiť jeho pôvod ani trajektóriu. Poľská armáda uviedla: „Včera večer nebolo zistené žiadne narušenie poľského vzdušného priestoru.“

Poľské médiá s odvolaním sa na zdroje z ministerstva obrany konštatovali, že mohlo ísť o verziu ruského dronu Gerbera, ktorý Moskva pravidelne používa na pomýlenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.


Zdroj: SITA.sk - Východne od Varšavy explodoval objekt, pravdepodobne dron © SITA Všetky práva vyhradené.

