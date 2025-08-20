Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

20. augusta 2025

Poplatky pre štát zaplatíte jednoduchšie, po novom to bude možné aj na pošte


Tagy: Štátna pokladnica Súdne poplatky výpis z registra trestov

Úhrady súdnych poplatkov a správnych poplatkov bude po novom možné prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Vyplýva to z novely zákona ...



Zdieľať
slovenska posta e1701876666125 676x432 20.8.2025 (SITA.sk) - Úhrady súdnych poplatkov a správnych poplatkov bude po novom možné prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Vyplýva to z novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý v stredu schválila vláda.

Súčasný systém funguje cez eKolok


V súčasnosti je úhrada súdnych poplatkov a správnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu samosprávy za vybrané služby preneseného výkonu štátnej správy, zabezpečená prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov, známeho aj ako služba eKolok.

Tento centrálny systém prevádzkuje prevádzkovateľ systému, ktorým je právnická osoba so 100 percentnou majetkovou účasťou štátu, a ktorý v minulosti zabezpečoval predaj a distribúciu kolkových známok.

„Výsledkom zmenených právnych predpisov bude možnosť úhrady súdnych poplatkov a správnych poplatkov, buď prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov Štátnej pokladnice alebo prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov prevádzkovateľa systému, ktorým je Slovenská pošta, a. s.," uviedlo Ministerstvo financií SR. Zmena by konkrétne mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra.

Viaceré možnosti úhrady


Spôsoby úhrady prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov prevádzkovateľa systému sú podľa rezortu financií hotovosť, platobná karta, poštový poukaz a bezhotovostný prevod z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb.

„Na vykonanie platby sa použije technické zariadenie prevádzkovateľa systému, platobná brána alebo platobný predpis," uvádza sa v novele zákona s tým, že poplatky sa platia na účet prevádzkovateľa systému. „Platbu v hotovosti alebo platobnou kartou na súde, orgáne štátnej správy súdov alebo orgáne prokuratúry možno vykonať, ak tento orgán má na tento spôsob platby vytvorené technické podmienky," konštatuje novela.

Na technickom zariadení prevádzkovateľa systému alebo technickom zariadení Štátnej pokladnice sa podľa rezortu financií môžu platiť poplatky v hotovosti, ak suma na úhradu neprevyšuje 500 eur. Na technickom zariadení prevádzkovateľa systému umiestnenom na pošte alebo na technickom zariadení zmluvnej strany Štátnej pokladnice sa môžu platiť poplatky v hotovosti do sumy 15 000 eur.


Zdroj: SITA.sk - Poplatky pre štát zaplatíte jednoduchšie, po novom to bude možné aj na pošte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Štátna pokladnica Súdne poplatky výpis z registra trestov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia pátra po človeku, ktorý upálil piatich psov
<< predchádzajúci článok
Samosprávy a organizácie pôsobiace v kultúre sú znepokojené plánovanými zmenami vo FPU, Šimkovičovej adresovali výzvu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 