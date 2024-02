Východoslovenská galéria rozširuje svoje služby pre návštevníkov, otvorila nový Shop VSG (foto)

Chcú ísť ešte ďalej

23.2.2024 (SITA.sk) - Východoslovenská galéria (VSG) otvorila Shop VSG. Ako pre agentúru SITA priblížila riaditeľka VSG Dorota Kenderová, ide o nový projekt VSG, ktorý bol podporený z prostriedkov z internej výzvy Košického samosprávneho kraja (KSK) „Tradície inšpirujú inovácie“.Cieľom vybudovania Shopu VSG je rozširovanie služieb pre návštevníctvo galérie, Kenderová v tomto kontexte poukázala, že v zahraničí je bežnou praxou, že väčšie galérie a múzeá mávajú vlastné obchody, v ktorých predávajú reklamné predmety.„Takto si vytvárajú aj vlastné príjmy, ale zároveň šíria povedomie o dielach, keďže na svojich reklamných predmetoch zväčša prezentujú diela zo zbierky,“ vysvetlila Kenderová.Doplnila, že takýmto spôsobom môžu prezentovať i posolstvo a hodnoty, ktoré daná inštitúcia chce komunikovať.„My sme sa rozhodli ísť ešte ďalej. Nechceli sme, aby ľudia kupovali predmety, ktoré nemajú žiadny zmysel, tak sme sa rozhodli, že všetky veci, ktoré budeme predávať, budú mať i využitie do budúcnosti, okrem toho, že prezentujú diela zo zbierky Východoslovenskej galérie,“ priblížila šéfka VSG.Dodala, že sa rozhodli podporovať aj lokálnych výrobcov, umelcov a dizajnérov, a teda obchod bude fungovať aj ako platforma pre ich tvorbu.Kenderová dúfa, že postupne sa im podarí osloviť tvorcov nielen z Košického kraja, ale aj z celého Slovenska.„Verím, že sa nám podarí vytvoriť zaujímavú platformu pre dizajnérsku a umeleckú scénu, aby mohli prezentovať svoje predmety, nielen slovenskej verejnosti, ale aj zahraničným turistom,“ vyjadrila sa.Nejde o prvú verziu galerijného obchodu vo VSG. „Predtým sme mali pop up obchod, ktorý sme zariadili nábytkom, ktorý sme v galérii ponachádzali,“ vysvetlila riaditeľka VSG, poznamenala však, že takéto zariadenie obchodu nemalo dobrú funkčnosť.Trápil ich nedostatok odkladacieho priestoru či závesných systémov. To ich viedlo k myšlienke vyhlásiť na dizajnérske riešenie obchodu otvorenú výzvu.„Do súťaže sa prihlásilo jedenásť kolektívov a umelcov. Z toho sme vybrali medzinárodné štúdio Fuzzy Earth, ktoré pôsobí v Budapešti. Vytvorili pre nás na mieru mobiliár pod názvom Surf and Turf,“ približuje Kenderová.Riešenie obchodu označila za neinvazívny vstup do priestoru, ktorý rešpektuje architektúru historickej budovy a je vytvorený z ekologických materiálov.„Je vyrobený umelcami a dizajnérmi, ktorí to robia s láskou a s rešpektom k udržateľnosti a prírode,“ vraví riaditeľka VSG a poznamenáva, že všetky použité materiály sú reckylovateľné a mali by mať dobrú trvácnosť.V obchode môžu kupujúci platiť ako v hotovosti, tak i kartou.Na otvorení Shopu VSG sa zúčastnil i jeden z podpredsedov KSK Ladislav Lörinc , ktorú spolu s Kenderovou nový Shop VSG slávnostne otvoril.