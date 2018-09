Východoslovenské múzeum predstavilo 3200 rokov staré bronzové prilby

Na snímke unikátne bronzové prilby z mladšej doby bronzovej, ktoré boli objavené koncom roka 2017 v katastri obce Trhovište, okres Michalovce počas tlačovej konferencie Košického samosprávneho kraja a Východoslovenského múzea 13. septembra 2018 v Košiciach. Vpravo archeológ Dárius Gašaj. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. septembra (TASR) – Dve bronzové prilby staré približne 3200 rokov predstavili vo štvrtok vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Ako na tlačovej konferencii povedal archeológ VSM Dárius Gašaj, v katastri obce Trhovište v okrese Michalovce sa pri zbere húb v roku 2017 našli aj dva páry lícnych chráničov a jeden pár špirálových nárameníc. VSM chce vzácne predmety sprístupniť aj verejnosti.povedal Gašaj.Podľa jeho slov sú prilby unikátne tým, že sú západoeurópskeho pôvodu.uviedol Gašaj. Ako spresnil, prilby pochádzajú z mladšej doby bronzovej a sú datované zhruba do roku 1200 pred naším letopočtom.Obidve prilby majú polguľovitú, na bokoch mierne sploštenú hlavicu a na vrchole centrálny pozdĺžny trojzubý hrebeň s dutinkou na upevnenie ozdobného chochola. Nepoužívali sa v boji, ale boli skôr symbolom moci vysokej spoločenskej elity.spresnil. Keďže sa na východnom Slovensku už v minulých rokoch našli aj časti spomínaných pancierov, v budúcnosti nevylučuje ani prípadné hrobové nálezy.Ako Gajaš povedal, nález sa objavil v blízkosti starej krajinnej cesty, ktorá siaha nielen do stredoveku, ale možno až do praveku.vysvetlil.VSM požiadalo o zverenie nálezu, ktorý je nateraz majetkom štátu, do rúk zriaďovateľa múzea. Tým je Košický samosprávny kraj. Predmety by mali byť následne vystavené vo VSM.