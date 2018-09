Účastníci šiestich krajín v Bratislave hovoria o recyklácii odpadov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – V rámci vzdelávacieho projektu Erasmus+ sa v Bratislave v týchto dňoch zišli zhruba tri desiatky účastníkov zo šiestich krajín. Témou projektu je recyklácia a znižovanie odpadov. TASR o tom informovala Diana Jašeková z občianskeho združenia Youth for Equality, ktoré medzinárodný projekt organizuje.priblížila Jašeková. Podujatie trvá do stredy 19. septembra. Účastníci budú prostredníctvom vzdelávacích metód a aktivít tvoriť rôzne výstupy.uviedla Jašeková. Ako ďalej doplnila, účastníci projektu sa dozvedia aj to, čo škodí a čo, naopak, prospeje životnému prostrediu, alebo si otestujú svoje vedomosti na ďalšie environmentálne témy.Najdôležitejším výstupom bude vypracovanie kreatívnych plagátov, ktoré budú mať účel zvýšiť povedomie o recyklácii, znižovaní odpadov a ochrane životného prostredia.dodala Jašeková.Projekt je podporený grantom Európskej komisie, keďže ide o program Erasmus+, a organizáciou Iuventa.