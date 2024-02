Východoslovenské vodárne žiadajú Najvyšší kontrolný úrad o kontrolu ich dlhopisového programu

Vodárne považujú výstupy NKÚ za neodborné

VVS žiada o revokáciu rozhodnutia

Za dlhopisovým programom si plne stoja

13.2.2024 (SITA.sk) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a. s. žiada Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o kontrolu jej Dlhopisového programu garantovaných výnosov.Reagujú tak na to, že NKÚ sa v poslednom čase vyjadruje k programu v médiách, a robí to podľa VVS bez toho, aby si od nich vypýtal akékoľvek dokumenty k programu, nieto ešte kompletnú, vyše 150-stranovú dokumentáciu. Vodárne sa dôrazne ohradzujú voči výstupom NKÚ, ktoré považujú za neodborné.„Najvyšší kontrolný úrad tak v utorok 6. februára začal vo VVS kontrolu a v súvislosti s výkonom „kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach“ doručil vyžiadanie o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, v ktorom okrem iného žiadal predložiť v bode 36 materiály týkajúce sa emitovania dlhopisov Voda spieva I. Uzavreté zmluvy s obcami/mestami. Už nasledujúci deň však vodárne od NKÚ obdržali dokument s názvom „Oznámenie k ,vyžiadaniu“, v ktorom im oznamuje, že vypúšťa bod 36 z Vyžiadania a že pôvodný bod 37 sa označuje ako bod 36. Bez akéhokoľvek vysvetlenia," tvrdia vodárne v tlačovej správe.VVS sa následne obrátila na NKÚ listom, v ktorom požiadala o revokáciu tohto rozhodnutia. Zároveň chcela, aby úrad zahrnul do kontroly i dlhopisový program.„Za predpokladu, že by NKÚ nemohol vyhovieť žiadosti VVS, vedenie vodární žiada, aby úrad vnímal stanovisko VVS ako podnet právnickej osoby pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti a zaradenie kontroly Dlhopisového programu garantovaných výnosov do plánu kontrolnej činnosti NKÚ," uvádza ďalej VVS. Vedenie vodární tiež vyjadrilo presvedčenie, že kontrola NKÚ nemôže ukázať nič iné než to, že postup VVS je úplne v súlade so zákonom.„Správaniu NKÚ nie celkom rozumieme, môžeme len špekulovať, prečo po silných vyjadreniach, napríklad o údajnej hrozbe privatizácie VVS a po ďalších výpadoch, ktoré NKÚ aktívne šíril medzi akcionárov, hoci k nim nemal akýkoľvek podklad, zrazu zo dňa na deň zmenil názor a už nechce program kontrolovať," uviedol člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Kratky Dodal, že za dlhopisovým programom si plne stoja, vzhľadom na to, že na ňom pracovali niekoľko rokov a na jeho príprave sa podieľali odborníci u oblasti ekonómie i práva, pričom prešiel viacerými stupňami schvaľovania. Rovnako vyjadril presvedčenie, že dlhopisový program je v súlade so zákonom, legitímny a neškodí akcionárom, ale naopak, prináša im benefity, a chcú aby toto všetko kontrolou potvrdil NKÚ.„Nález NKÚ potvrdzujúci, že Dlhopisový program je pripravený lege artis, považujeme za ten najlepší spôsob, ako raz a navždy zastaviť šírenie nezmyslov, ktorých nositeľmi sa v poslednom čase stali niektorí akože odborníci, prípadne akože politici, ktorí si na ňom robia svoju kampaň," dodal Kratky.