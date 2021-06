Vychudnutý vzhľad Kim Čong-una nedá ľuďom spávať, Severokórejčania sa obávajú o vodcovo zdravie

Nadmerné pitie a fajčenie

Kimovo zdravie ostro sleduje zahraničie

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Severokórejčania sú zronení z vychudnutého vzhľadu lídra krajiny Kim Čong-una a obávajú sa o neho, informuje štátna televízia. Je to zriedkavé uznanie zahraničných špekulácií o Kimovej strate váhy.„Srdcia našich ľudí najviac bolelo, keď sme videli (Kimov) vychudnutý vzhľad. Každý hovorí, že sa mu prirodzene tisnú slzy do očí,“ povedal v piatok pre štátnu televíziu nemenovaný občan.Vyjadrenia sú podľa niektorých odborníkov vnímané ako úsilie o posilnenie domácej podpory Kimového úsilia vysporiadať sa s prehlbujúcimi sa ekonomickými ťažkosťami spôsobenými pandémiou ochorenia COVID-19, zlým hospodárením, ekonomickými sankciami zo strany Organizácie Spojených národov a prírodnými katastrofami.Na nedávnych fotografiách, ktoré zverejnili štátne médiá, vyzerá vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) značne schudnutý. Niektorí pozorovatelia krajiny tvrdia, že Kim, ktorý je vysoký zhruba 170 centimetrov a vážil 140 kilogramov, mohol schudnúť 10 - 20 kilogramov.Niektorí analytici v Soule tvrdia, že pravdepodobne drží diétu, aby si zlepšil zdravie, ďalší špekulujú, že strata hmotnosti môže súvisieť so zdravotnými problémami. Kim je známy svojim nadmerným pitím a fajčením a pochádza z rodiny s históriou srdcových problémov. Jeho otec aj starý otec, obaja lídri KĽDR, zomreli na problémy so srdcom.Kimovo zdravie je predmetom pozornosti zo zahraničia, keďže 37-ročný vodca verejne nevymenoval svojho nástupcu pre prípad jeho nespôsobilosti.V uplynulých mesiacoch vodca KĽDR vyzval na silnejšiu jednotu národa na prekonanie vôbec najhoršej krízy, ktorú spôsobilo uzavretie hraníc pre pandémiu, následný prudký pokles severokórejského medzinárodného obchodu, sankcie a vlaňajšie letné búrky, ktoré zničili pestované plodiny.