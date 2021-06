Kúpaliská v Bratislave budú počas horúcich dní otvorené dlhšie, v meste osviežia vzduch rozprašovače

Rozprašovače osviežia námestia

Ranný vstup trvalo predĺžili

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava počas horúcich dní predĺži otváracie hodiny kúpalísk, má pripravených aj niekoľko ďalších opatrení v boji s horúčavami.„Tradične budú na osvieženie slúžiť rozprašovače tzv. vodná hmla. Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia budú predĺžené otváracie hodiny na mestských kúpaliskách a v meste budú pravidelne osviežovať vzduch a znižovať prašnosť striekacie cisternové vozidlá," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová „Na viacerých frekventovaných miestach v centre mesta, kde sa združuje najviac ľudí a ktoré bývajú najrozpálenejšie, sme umiestnili rozprašovače vodnej hmly, ktoré počas horúcich letných dní poskytujú príjemné osvieženie," podotkla Rajčanová.Rozprašovače sú na Hlavnom námestie pri Rolandovej fontáne, na Hviezdoslavovom námestí pri Ganymedovej fontáne, na Námestie SNP pri fontáne Lev s erbom, v Medickej záhrade, na Námestí M. Benku, na Dulovom námestí, v Parku A. Hlinku a na Námestí slobody.Rozprašovače fungujú na princípe atomizácie vody na mikročastice vodnej hmly, ktorá sa odparí. Majú teplotný senzor, ktorý je prednastavený na teplotu 25 stupňov Celzia. Znamená to, že sa automaticky vypnú pri poklese pod túto teplotu.Ďalším opatrením je predĺženie otváracích hodín na mestských kúpaliskách, ktoré toto leto otvorili skôr ako v predchádzajúcich rokoch.„Trvalo sme predĺžili ranný vstup z 10:00 na 9:00 a pri vysokých teplotách nad 30 stupňov Celzia budú predĺžené aj záverečné hodiny do 20:00," podotkla Rajčanová. Aktuálne informácie sú na stránke www.starz.sk alebo na sociálnych sieťach.„V neposlednom rade budeme ochladzovať vzduch a znižovať prašnosť v meste prostredníctvom striekania ulíc a námestí vodou," dodala hovorkyňa.Striekať budú mestské komunikácie v rámci piatich rajónov v širšom centre mesta a najväčšie námestia, kde sa združuje väčší počet ľudí.Pitné fontánky zatiaľ nemôžu byť spustené, nakoľko to nedovoľujú protipandemické opatrenia. „Aspoň čiastkové ochladenie vzduchu poskytujú mestské fontány, ktoré môžu byť spustené a aktuálne sú v plnej prevádzke," uzavrela hovorkyňa mesta.