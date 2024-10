Vychutnajte si sezónu kačacích hodov v Košiciach dosýtosti

Villa Regia

Pivovar Hostinec

Camelot

Hotel Bankov

Hotel Ambassador

Kaviareň Slávia a Boutique Hotel

Smokehouse Košice

Bakoš Bistro

OhniskO – Fire Dining and Brew Bar

Márai Bistro

30.10.2024 (SITA.sk) - Navštívte Košice počas farebnej jesene a objavujte historickú pamiatkovú rezerváciu pri poriadnej hostine s kačacími hodmi. Pripravili sme si pre vás súhrn tých najlepších košických reštaurácií, kde si jedlo vychutnáte v spojení s kvalitnými vínami a autentickou atmosférou prevádzok. Kam si naplánovať návštevu a obed/večeru čo najskôr?Nechajte sa opantať znamenitým interiérom a servisom reštaurácie Villa Regia s vyše dvadsaťročnou históriou, ktorú nájdete na malebnom Dominikánskom námestí. Príďte sa sem presvedčiť na vlastné oči a ochutnajte napríklad aj kačacie prsia so zemiakovou haruľou, slivkovou omáčkou sladenou škoricou a badiánom, slaným crumble zo sušeného mlieka a slaniny, alebo vyprážanú kačaciu pečienku na cibuľovej kapuste s hubovým velouté a ligurčekovým olejom.Žiadna návšteva Košíc sa nezaobíde bez posedenia v najstaršom pohostinstve v krajine – vitajte v Pivovare Hostinec v Levočskom dome, kde sa v stredoveku konala aj údajne najväčšia svadba v Uhorsku. Dnes si tu môžete dopriať remeselné nápoje varené v útrobách Hostinca či trhanú kačicu s restovanou hlivou na smotanovo-tekvicových šúľancoch, dopInenú slaninovou mrveničkou a zelenou cibuľkou alebo konfitované kačacie stehno so zemiakovým závinom plneným karamelizovanou cibuľou na domácom pive, dusenou červenou kapustou a ríbezľovým demiglasom.Za dávkou stredoveku sa môžete zastaviť aj na čarovnom námestí na skok od Hlavnej ulice v blízkosti Katovej bašty a Miklušovej väznice. Poseďte si pri veži Kalvínskeho kostola a preberte všetky zameškané témy pri pohároch profesionálne čapovanom pive Pilsner Urquell. Skombinujte návštevu košického Camelotu s ochutnávkou gombolcov s trhaným kačacím mäsom na dusenej červenej kapuste alebo kačacími prsiami na pomarančovej omáčke.Spojte sezónu ochutnávky kačacích hodov s návštevou historickej rekreačnej oblasti v meste – Hotel Bankov vám ponúka luxusné prevedenie jesennej hostiny vo svojej reštaurácii, ideálne skombinovanej s hotelovým wellnessom. Pripravte sa na všetky famózne chute husacieho vývaru s gágoríkmi a julienne zeleninou, husacie stehno s červenou kapustou na ananáse a pečeňovým knedlíkom či kačacie prsia s batátovým pyré a šípkovým demiglasom.Nezachádzajte za kačacími hodmi v meste priďaleko a vyberte si pre svoj košický výlet ubytovanie v Hoteli Ambassador priamo v centre diania na Hlavnej ulici. Hotel ponúka už od 17. októbra úžasnú gastronomickú paletu chutí: napríklad trhané kolienko s fermentovanou zeleninou v domácej brioške; divinový guláš s domácim zemiakovým knedlíkom a amaretto višne či kačacie prsia, s pyré z červenej kapusty, pomarančovými gaštanmi a pečenou lokšou. Ak máte chuť aj na niečo sladké, neváhajte objednať si tekvicové brownies s horúcou čokoládou, orieškovou zmrzlinou a sladkým popcornom!Vychutnajte si novembrovú sezónu kačacích hodov v legendárnej Kaviarni Slávia a Boutique Hotel , kde vám profesionálne pripravené menu umocní zážitok z návštevy tejto košickej reštaurácie, známej snáď každému. Pošteklite svoje chuťové poháriky s husacím vývarom, konfitovaným kačacím stehnom so zemiakovými lokšami a dusenou červenou kapustou, alebo kačacím prsiami s domácimi zemiakovými šúľancami a velouté z kyslej kapusty. Počas slnečných jesenných dní si kačacie menu či jablkový koláč s domácou vanilkovou zmrzlinou doprajte na vonkajšej terase s výhľadom na Dóm svätej Alžbety či historickú budovu Národného divadla Košice.Osviežte sa návštevou jedinečného Smokehouse Košice na Bielej ulici, v ktorom si pre vás pripravili poctivé kačacie hody podľa vášho gusta. Čo takto ochutnať kačacie rillettes podávané s čerstvým kváskovým chlebom, jemne roztierateľnou pochúťkou s intenzívnou chuťou kačky alebo konfitovanú kačku, varenú vo vlastnom tuku až 8 hodín, s tradičnou lokšou a karamelizovanou červenou kapustou? Toto menu sa skvelou kombinuje s remeselnými nápojmi – poseďte si s ním aj v zadnej otvorenej terase s impozantnou brečtanovou stenou!Pri gastronomickej púti Košicami si určite nesmiete nechať ujsť ani návštevu autorského bistra na Južnej triede, vedenom rovnomenným šéfkuchárom, ktorý presne vie, ako na vaše chuťové poháriky. Ochutnajte menu Bakoš Bistra počas sezóny kačacích hodov a zistite, ako chutia kačacie prsia sous vide s gaštanovým pyré, maslovými zemiakovými knedličkami s čiernou hľuzovkou, glazovanou cviklou a cviklovým gélom. Zároveň máte počas tejto sezóny unikátnu príležitosť zapojiť sa do školy varenia s titulmi Halloween špeciál a Jesenná symfónia chutí (s dubákovým rizotom a kačacími prsiami)!Oslávte jesennú sezónu v Košiciach a rezervujte si stôl alebo sa spontánne zastavte v OhniskO – Fire Dining and Brew Bar neďaleko centra mesta, kde si vychutnáte skutočne profesionálne pripravené gastronomické špeciality kedykoľvek počas roka. V tomto období si pre vás kuchári pripravili kačacie pho s ryžovými rezancami, mungo klíčkami a fermentovaným bambusom s chilli; tradičné kačacie Retro menu na červenej kapuste s brusnicami; kačacie rillette na dijónskej horčici s bourbonom, javorovým sirupom a grilovaným kváskovým chlebom či kačacie prsia OhniskO s aromatickou slivkovou omáčkou.Spoznajte literárnu stránku Košíc aj pri gastronomickej prehliadke mesta – vitajte v Márai Bistro , príznačne venovanom spisovateľskému velikánovi Sándorovi Máraiovi, ktorý Košice preslávil po celom svete. Objavujte vynovené bistro na Hlavnej ulici, priamo pod vežou Dómu svätej Alžbety s terinou z foie gras s figami, mini brioškou a želé z tokajského vína, kačacie Consommé s letným kačacím závitkom z ryžového papiera či pomaly pečené kačacie stehno z maďarských fariem s tekvicovým pyré a dusenou červenou kapustou, dekorované blanšírovanou šalotkou na červenom víne.