Vyčíňanie Sýrčana na nákladiaku podľa polície nebolo terorizmom

Hasič stojí pred miestom nehody nákladného auta s vozidlami v nemeckom Limburgu 7. októbra 2019. Muž za volantom ukradnutého nákladného auta vrazil v pondelok večer v nemeckom meste Limburg do ôsmich vozidiel, pričom 16 ľudí utrpelo zranenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Limburg an der Lahn 15. októbra (TASR) - Nemecká polícia nepredpokladá, že by mal minulotýždňový incident v meste Limburg an der Lahn, kde muž sýrskeho pôvodu vrazil ukradnutým nákladným autom do iných vozidiel, teroristické pozadie. Povedala to v utorok hovorkyňa oblastného policajného prezídia, ktorej vyjadrenie priniesla tlačová agentúra DPA.Šéf policajných zložiek v západnej časti spolkovej krajiny Hesensko, Stefan Müller, podľa nej ešte v pondelok večer oboznámil zastupiteľov spomínaného mesta s tým, že vyšetrovatelia dosiaľ nezistili žiadne napojenie predpokladaného páchateľa na násilnícku islamistickú scénu.Hovorca generálnej prokuratúry vo Frankfurte nad Mohanom, ktorá sa týmto prípadom zaoberá, odmietol v utorok poskytnúť vyjadrenie o možnom motíve.Sýrčan vo veku 32 rokov sa údajne minulý pondelok (7. 10.) zmocnil nákladného auta a uprostred mesta Limburg an der Lahn vrazil na križovatke bez spomalenia do viacerých ďalších vozidiel. Zranenia utrpelo deväť ľudí vrátane samotného Sýrčana, ktorého krátko po zrážke zatkli.