Vyčíslili boj s koronavírusom v obci Žehra, predbežné výdavky presiahli stotisíc eur

8.7.2020 - Predbežné výdavky, ktoré si vyžiadali opatrenia potrebné na boj s koronavírusom v marginalizovanej rómskej komunite v obci Žehra na východnom Slovensku predstavujú 101 060 eur. Uvádza sa to v dokumente z dielne ministerstva vnútra, ktorý je momentálne v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.„Obec Žehra na základe zaznamenaného výskytu 54 prípadov pandemického ochorenia COVID-19 v početnej marginalizovanej rómskej komunite v osade Dreveník a na Sídlisku Dreveník bola na základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu a Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves (RÚVZ SNV) z 8. apríla 2020 zaradená medzi obce s karantenizovanými časťami. V karantenizovanej časti bolo 1 293 obyvateľov a bola pre nich zabezpečená komplexná starostlivosť (zdravotná, sociálna, materiálna). Zásobovanie bolo zabezpečené cez predajne potravín, ktoré fungovali v obmedzenom režime, dodržujúc opatrenia RÚVZ SNV,” konštatuje materiál, ktorý opisuje mimoriadnu situáciu a vykonávanie úloh a opatrení v Žehre v čase od 16. marca do 11. júna 2020."Bezpečnostné riziko vyvolávala neorganizovaná potravinová pomoc. Vznikajúce konflikty operatívne riešilo Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišských Vlachoch. Na základe týchto poznatkov a vzhľadom na riziko nedôveryhodného pôvodu niektorých darovaných potravín starosta nariadil zákaz poskytovania takejto pomoci bez jeho súhlasu," uvádza sa v dokumente.Ministerstvo tiež konštatuje, že naplánované pretestovanie pozitívnych obyvateľov v dňoch 23. a 24. apríla neprebehlo úspešne. „Pri následných odberoch sa zosúladil vekový limit testovaných obyvateľov podľa požiadaviek RÚVZ SNV a odberných tímov Ozbrojených síl SR z operácie Karusel. Z hľadiska napätia v karantenizovaných oblastiach bolo z pohľadu Policajného zboru a Ozbrojených síl SR žiaduce karantenizované oblasti uvoľniť, samozrejme na základe otestovania obyvateľov a negatívnych výsledkov. Motiváciou pre obyvateľov karantenizovanej oblasti obce Žehra bolo zrušenie karantény v obci Bystrany,” uvádza sa v materiáli s tým, že v Žehre karanténa rómskej komunity pretrvávala v dôsledku pozitívnych výsledkov testov.Obyvatelia obce, ktorým prišla SMS správa o negatívnom výsledku testovania, sa podľa rezortu vnútra dožadovali uvoľnenia z karantény.„Hrozil vznik konfliktov medzi príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru a Ozbrojených síl SR s obyvateľmi komunity, ktorí nedodržiavali karanténu – usporadúvali oslavy a nerešpektovali hromadný zákaz stretávania sa na verejnosti,” konštatuje dokument. s tým, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v osade Dreveník bolo 10. mája vydané Opatrenie RÚVZ SNV, ktorým sa zaviedlo sprísnenie karantény.Konkrétne sa osada rozdelila na tri sektory a sprísnila sa kontrola povinností pre všetky osoby, ktoré sa zdržiavali na území obce Žehra, v osade Dreveník a a na sídlisku Dreveník. Povinnosťou obyvateľstva bolo podrobiť sa zvýšenému zdravotnému dozoru, teda vyšetrovaniu, sledovaniu zdravotného stavu a odberu vzoriek biologického materiálu na vyšetrenie na prítomnosť pôvodcu ochorenia COVID-19.Následne 15. mája, po otestovaní celého obyvateľstva v karantenizovanej časti obce Žehra a odsune osôb s pozitívnym výsledkom testu a ich kontaktov do karanténneho mestečka, bola karanténa zrušená.Ministerstvo vnútra uvádza, že na boj proti šíreniu ochorenia v komunite boli nasadené viaceré zložky, napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi, Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišských Vlachoch, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Ozbrojené sily SR, osvetoví pracovníci príspevkovej organizácii Zdravé regióny, zdravotnícki pracovníci a dobrovoľníci, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečili dodávky vody, stravy, materiálu, služieb, alebo prenájom a dopravu zariadení a unimobuniek do karanténneho mestečka.