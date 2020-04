Výdavky Slovenska na obranu môže ohroziť koronavírus, prepracujú aj strategické dokumenty

Stabilita a predvídateľnosť

Finančne zabezpečené projekty

20.4.2020 (Webnoviny.sk) - Kabinet premiéra Igora Matoviča ( OĽaNO ) chce dodržať záväzok Slovenska voči Severoatlantickej aliancii (NATO) , teda vynaložiť dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) na obranné výdavky v roku 2024. Vyplýva to z programového vyhlásenie vlády, o ktorom v pondelok rokuje Národná rada SR.Plány s výdavkami však môže ohroziť aktuálna pandémia koronavírusu, pre ktorú budú rezorty, pravdepodobne, škrtať investície.Paradoxne to môže byť aj naopak, keď pre ochorenie klesne objem celkového hrubého domáceho produktu, klesne automaticky aj suma na úrovni dvoch percent. Dve percentá na obranu malo Slovensko dávať pôvodne v tomto roku.„Vláda SR udrží stabilitu a predvídateľnosť obranných výdavkov s ambíciou dosiahnuť ich dvojpercentný podiel na HDP v roku 2024. V rámci obranných výdavkov bude vyčleňovať minimálne 20 percent na hlavnú výzbroj a techniku a súvisiaci výskum podľa kritérií NATO a Európskej únie , pričom postupne zvýši podiel výdavkov na obranný výskum na úroveň jedného percenta obranného rozpočtu,“ uvádza vláda v dokumente.Rezort obrany chce prioritne využívať pri projektoch aj domáci zbrojársky priemysel. Prepracovávať sa budú aj strategické dokumenty, ktoré majú priniesť do Ozbrojených síl SR kontinuitu.„Vláda na vytvorenie adekvátneho strategického rámca zabezpečovania obrany štátu predloží na schválenie Národnej rade SR návrh Obrannej stratégie SR. V záujme kontinuity dlhodobého smerovania rezortu ministerstva obrany pripraví víziu jeho rozvoja s výhľadom do roku 2030. Zároveň pripraví zdrojovo realistický strednodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom priorít ďalšej výstavby ozbrojených síl,“ dodáva materiál.Pod pojmom „zdrojovo realistický plán“ si predstavuje súčasný šéf ministerstva Jaroslav Naď (OĽaNO) to, že projekty budú predovšetkým finančne zabezpečené.Predošlé vedenie rezortu obrany vypracovalo dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl do roku 2030. V dokumente je však viacero moderznizačných projektov, ktoré boli medzičasom zastavené.Súčasný minister Naď chce preto prehodnotiť všetky zásadné plány rezortu z minulého obdobia. Programové vyhlásenie neobsahuje konkrétne zámery, ide iba o náčrt toho, čo plánuje vláda postupne uskutočňovať.