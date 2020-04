Francúzi sa vraj musia naučiť žiť s koronavírusom a na letné dovolenky majú zabudnúť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2020 - Francúzsky premiér Édouard Philippe v pondelok vyhlásil, že ľudia sa musia "naučiť žiť s vírusom", pretože niektoré opatrenia, ktoré v boji proti koronavírusu dodržiavame teraz, budeme musieť dodržiavať ešte dlho.Veľa na tom podľa neho nezmení ani uvoľnenie opatrení, ktoré by malo vo Francúzsku vstúpiť do platnosti 11. mája. "Náš život po 11. máji nebude taký istý, ako bol predtým. A možno ešte dlho taký nebude," vyhlásil premiér.Francúzi by sa mali podľa neho pripraviť na to, že aj po tomto dátume budú musieť nosiť rúška vo verejnej doprave, a tiež že každý, kto len trochu môže pracovať z domu, bude naďalej pracovať z domu a nebude chodiť do práce.V žiadnom prípade by si Francúzi zatiaľ podľa premiéra nemali plánovať letné dovolenky vo vzdialených destináciách. Philippe nepovažuje za reálne, aby v dohľadnom čase Francúzi nadobudli takzvanú kolektívnu imunitu voči koronavírusu, ktorá by im umožnila plne sa vrátiť k bežnému životu, aký žili v minulosti.Premiér spomenul výsledky nedávnych štúdií, podľa ktorých má koronavírus od troch do deviatich percent francúzskej populácie. Na získanie kolektívnej imunity by pritom bolo potrebné, aby sa koronavírusom nakazilo a následne z neho vyliečilo viac ako 50 percent populácie.