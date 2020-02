Výdavky Sociálnej poisťovne stúpli o stovky miliónov eur, môžu za to aj starobné dôchodky

Od pracujúcich vybrali viac

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Výdavky Sociálnej poisťovne (SP) za minulý rok boli vyššie ako jej príjmy v bežnom roku o 137,7 milióna eur. Príjmy poisťovne bez zohľadnenia prebytku z minulých rokov totiž dosiahli 8,44 miliardy eur a jej výdavky 8,57 miliardy eur.Poisťovňa tak skončila minulý rok s kladným hospodárením len vďaka jej prebytku z roku 2018 v sume 666,3 milióna eur, ktorý tak klesol na 528,6 milióna eur. V minulom roku poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za rok 2019.Výdavky poisťovne vo výške 8,57 miliardy eur v porovnaní s rokom 2018 stúpli o 461,2 milióna eur. Medziročne vyššie výdavky poisťovňa vykázala hlavne vo fonde starobného poistenia, vo fonde nemocenského poistenia a vo fonde poistenia v nezamestnanosti.Najvyšší nárast výdavkov nastal pri vyplácaní starobných a predčasných starobných penzií, a to o 295,9 milióna eur. Na dávky nemocenského poistenia išlo medziročne viac o 98,4 milióna eur a na dávky v nezamestnanosti o 30,5 milióna eur.Celkové príjmy poisťovne za minulý rok v sume 8,44 miliardy eur boli medziročne vyššie o 222,8 milióna eur. Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb poisťovňa vybrala 7,92 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 515,2 milióna eur viac.Príjmy SP z dlžného poistného za minulý rok predstavovali 211,5 milióna eur. Medziročne je to menej o 187,9 milióna eur. V roku 2018 totiž poisťovňa dostala platbu za postúpené pohľadávky v sume 187,2 milióna eur od spoločnosti Debitum, a.s. Ide o štátnu firmu, ktorej 100-percentným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR a cez ktorú sa realizuje oddlženie nemocníc. Príjmy poisťovne z poistného od štátu vlani tvorili 254,9 milióna eur a príjmy zo sankcií 12,6 milióna eur.Sociálna poisťovňa dokázala hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v minulom roku. Podľa rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020, ktorý začiatkom decembra minulého roka schválil parlament, by mala poisťovňa v tomto roku dostať zo štátneho rozpočtu finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur.Parlamentom schválený rozpočet poisťovne na tento rok však nepočíta s výdavkami v sume približne 150 miliónov eur ročne, ktoré si vyžiada zvýšenie minimálnych dôchodkov a zjemnenie podmienok na ich priznanie.Tohtoročný rozpočet poisťovne takisto neráta so zavedením trinástych dôchodkov pre penzistov, o čom tento týždeň v utorok rozhodol parlament. Ak prezidentka SR Zuzana Čaputová podpíše novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádzajú trináste penzie, z rozpočtu Sociálnej poisťovne si to vyžiada dodatočných 442 miliónov eur.Trináste dôchodky sa totiž majú s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financovať z rozpočtu poisťovne. Pôvodne plánovaná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu pre Sociálnu poisťovňu v sume 200 miliónov eur by sa tak musela zvýšiť.