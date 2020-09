Vydražia veci židovského pianistu Szpilmana, o ktorom nakrútili oscarový film

Celú rodinu poslali do Treblinky

Skončil v byte odrezanom od sveta

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Plniace pero, strieborné vreckové hodinky a ďalšie cenené veci zosnulého židovsko-poľského skladateľa Wladyslawa Szpilmana, skutočného hrdinu oscarového filmu Pianista (2002), budú na budúci týždeň predmetom aukcie vo Varšave."Tieto hodinky a pero si kúpil na výlete v Paríži v roku 1937 a neskôr mu robili spoločnosť v židovskom gete a v ruinách Varšavy," uviedol Szpilmanov syn Andrzej, ktorý dražbu organizuje so svojím bratom Krzysztofom.Renomovaný hudobník, ktorý zomrel v roku 2000, sa dostal do svetového povedomia vďaka filmu režiséra Romana Polanského nakrúteného podľa Szpilmanovej autobiografie. Tá vyšla v približne 40 jazykoch.Ako každého židovského obyvateľa poľského hlavného mesta, aj klaviristu a jeho rodinu nacisti v roku 1940 prinútili presťahovať sa do varšavského geta. Privyrábal si vtedy hraním na klavíri v kaviarňach, ktoré zostali otvorené.V roku 1942 celú pianistovu rodinu poslali na smrť do vyhladzovacieho tábora Treblinka, no Szpilmana ušetrili doslova "v hodine dvanástej" po tom, čo si ho židovský policajt pamätal z koncertu a v poslednej chvíli ho vytiahol z transportu.Szpilmanovi sa neskôr podarilo uniknúť z varšavského geta predtým, ako ho nacisti zlikvidovali. Zvyšok vojny prežil vďaka pomoci priateľov v rôznych úkrytoch, až kým neskončil v prázdnom byte totálne odrezanom od okolitého sveta.V tomto úkryte naňho natrafil nemecký dôstojník Wilm Hosenfeld, ale namiesto toho, aby ho zabil, požiadal ho, aby hral na klavír. Neskôr Szpilmanovi pomáhal prežiť tým, že mu nosieval jedlo. "Môj otec mu chcel poďakovať a ponúkol mu práve tieto hodinky. Nemec sa urazil a odmietol," uviedol Andrzej Szpilman.Za to, že zachránil Wladyslawa Szpilmana a aj ďalších, Hosenfeld posmrtne dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Táto pocta sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom.