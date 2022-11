Vydražili loptu, s ktorou legendárny Maradona dosiahol gól ‚Božou rukou‘. Suma šplhá na viac ako 2,3 milióna eur

"Gól storočia"

V dražbe bol aj Maradonov dres

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Za sumu takmer 2,4 milióna dolárov, čo je v prepočte viac ako 2,3 milióna eur, vydražil niekdajší tuniský futbalový rozhodca Ali Bin Nasser loptu, s ktorou slávny Argentínčan Diego Maradona vo štvrťfinále MS 1986 proti Angličanom (2:1) dosiahol dva presné zásahy vrátane gólu "Božou rukou".Aktuálne 78-ročný Ali Bin Nasser bol počas majstrovstiev sveta v roku 1986 hlavným arbitrom spomenutého stretnutia a bolo tradíciou, že práve rozhodcovi pripadla lopta z duelu na tomto fóre.A spomenutou loptou legendárny Maradona okrem gólu "Božou rukou" dosiahol aj ďalší nezabudnuteľný zásah, keď sa prekľučkoval z vlastnej polovice až pred anglickú bránku a zvýšil stav na 2:0 a tento jeho počin zase získal prívlastok "Gól storočia"."Táto lopta je súčasťou histórie svetového futbalu. Cítim, že je ten správny čas zdieľať ju so svetom," uviedol ešte v októbri niekdajší tuniský arbiter. Bin Nasser tiež ponúkol do dražby svoj rozhodcovský dres z uvedeného duelu a dres argentínskej reprezentácie podpísaný už zosnulým Maradonom. Tento dres legenda venovala Tunisanovi v roku 2015 počas návštevy na severe Afriky a Bin Nassera označil za "večného priateľa".Iba nedávno za 9,3 milióna USD vydražili Maradonov dres z uvedeného duelu, v danom čase sa stal najdrahšou predanou športovou memorabíliou. Odvtedy túto sumu prekonala bejzbalová kartička Mickeyho Mantla z roku 1952, ktorú v auguste predali v New Yorku za 12,6 milióna dolárov.Zaujímavosťou je, že z niekdajšieho tuniského arbitra spravil milionára na sklonku jeho života asi najhorší verdikt v histórii svetových šampionátov vo futbale. "Situáciu som nevidel úplne zreteľne. Podľa pokynov FIFA spred turnaja som sa pozrel na svojho asistenta pre potvrdenie platnosti gólu. Keďže sa pobral smerom k stredovej čiare, indikovalo to dosiahnutie gólu bez porušenia pravidiel. Po zápase mi kouč Angličanov Bobby Robson povedal, že som odviedol dobrú prácu, no spokojný nebol s výkonom asistenta," opísal situáciu spred takmer štyroch dekád Tunisan.