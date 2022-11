Real Madrid plánuje postaviť zábavný park v Dubaji

Španielsky futbalový klub Real Madrid plánuje postaviť vlastný zábavný park v Dubaji.





"Biely balet" už oznámil zmluvu so spoločnosťou Dubai Parks and Resorts a nový park by mali otvoriť v poslednom kvartáli roka 2023.Štrnásťnásobný európsky klubový šampión uviedol, že v komplexe budú atrakcie súvisiace s klubom vrátane múzea, kolotočov a húsenkových dráh a futbalových súťaží a tiež obchodov. "Sme nadšení, že Real Madrid si vybral Dubai Parks and Resorts za svojho partnera v snahe priniesť do regiónu tie najlepšie medzinárodné zábavné značky," uviedol výkonný riaditeľ Dubai Holding Entertainment Fernando Eiroa.