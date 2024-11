Vyhľadávanie informácii o podmienkach sťahovania sa do Kanady na Googli vzrástlo v USA o viac ako tisíc percent

8.11.2024 (SITA.sk) - Vyhľadávanie na Googli s kľúčovými slovami „presťahovať sa do Kanady“ prudko vzrástlo, keď bolo jasné, že Donald Trump sa dostane do Bieleho domu na druhé funkčné obdobie. Za 24 hodín od zatvorenia volebných miestností na východe Spojených štátov amerických vzrástol počet takýchto vyhľadávaní o 1 270 percent. Informuje o tom portál Sky News.Podobný trend nastal aj vo vyhľadávaní o sťahovaní sa na Nový Zéland, ktoré stúplo takmer o dvetisíc percent. O 820 vzrástol počet vyhľadávaní informácií o podmienkách presťahovania sa do Austrálie.Podobný rast záujmu o sťahovanie sa do zahraničia nastal aj po tom, ako Trump vo voľbách v roku 2016 porazil Hillary Clintonovú.