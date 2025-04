Vyhlásenia k politickej situácii už v divadle GUnaGU nečítajú, tvrdí herec Viktor Horján – VIDEO

Dojem z diela na javisku

Posun o 100 rokov dozadu

Izolácia homosexuálov

20.4.2025 (SITA.sk) - Herci divadla GUnaGU , tak ako herci v iných divadlách, zvykli po predstaveniach po nástupe súčasnej vlády čítať vyhlásenie k politickej situácii. Ako však v rozhovore pre portál PubliQ povedal herec Viktor Horján , s touto aktivitou už prestali.Človek totiž podľa neho po prečítaní vyhlásenia z divadla odíde s dojmom z vyhlásenia, a nie s dojmom z predstavenia. Názory na súčasnú situáciu pritom podľa neho samotné predstavenia obsahujú.„V súčasnej dobe ten protest nečítame, ale nie preto, že sme za to, čo sa tu deje,“ povedal Horján s tým, že divák by mal mať dojem z umeleckého diela na javisku. Doplnil, že je dôležité zaujať stanovisko, ale „v inej konštelácii“. Predstavenia sú totiž podľa neho chtiac-nechtiac prepojené s názormi hercov, a to aj súkromnými.„Vždy nejakým spôsobom zaujmeme stanovisko, veľmi jasné stanovisko,“ skonštatoval herec s tým, že v každom predstavení je scénka alebo časť, ktorá je venovaná názorom hercov na politiku. „Lebo na politickej scéne sa denne dejú také veci, a tak veľa sa ich deje, že my máme z čoho čerpať, každý týždeň, každý deň,“ povedal herec.Horján tiež v rozhovore povedal, že v minulosti ho dvakrát oslovili, aby bol tvárou pochodu gay pride, ale on to odmietol. Dôvodom podľa neho bolo, že sa tam prezentovali hlavne heterosexuáli. „V tom období som mal pocit, že všetci sa tam pchajú, všetci sa bratríčkujú a všetci sa hrajú, že s nami súhlasia - okrem gayov,“ povedal Horján.V súčasnosti by však podľa vlastných slov už ponuku prijal. „Čo sa zmenilo? Postoj spoločnosti!,“ vyhlásil herec. Doplnil, že momentálne má pocit, ako keby sa spoločnosť posunula skoro 100 rokov dozadu.„A pomaly začnú zakazovať, že keď je človek gay, aby mohol vystúpiť, aby mohol nejakým spôsobom spoločensky verejne pôsobiť, aby mohol vôbec chodiť do spoločnosti,“ povedal Horján s tým, že má pocit, že gayov idú pomaly izolovať.„Už mám pocit, že budeme pomaly písať zoznamy gayov ako zoznamy Židov počas vojny a o pár rokov nás začnú liečiť v Pezinku elektrošokmi alebo homopirínom,“ dodal Horján.