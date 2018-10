Vyhlásenie k desegregácii vo vzdelávaní apeluje na prijatie zmien

Na snímke sprava hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová pri príležitosti podpísania spoločného vyhlásenia k desegregácii vzdelávacieho systému SR, 8. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Opatrenia, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy, zmien v špeciálno-pedagogickom testovaní detí, ale i prechodu zo základnej na strednú školu, sú obsahom spoločného Vyhlásenia k desegregácii vzdelávacieho systému SR. V pondelok ho v sídle kancelárie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej okrem ombudsmanky podpísali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová.Signatári vo vyhlásení upozornili, že badateľný posun v tejto oblasti nie je možný bez systémových zmien vedúcich k sprístupneniu a zrovnoprávneniu vzdelávacieho systému pre každé dieťa, nezávisle od jeho národnosti a životných podmienok.upozornila Patakyová.Vládny splnomocnenec pre rómske komunity považuje za dôležité, že sa vo vyhlásení spojili hlasy signatárov, ktorí už dlhodobo v názorovej zhode upozorňujú na kritické body. Za úplne najdôležitejšie on sám považuje zabezpečenie prístupu k predškolskému vzdelávaniu.dodal. Okrem výzvy na zavedenie povinnej školskej dochádzky pre všetky deti minimálne rok pred nástupom do základnej školy poukazuje s ďalšími signatármi aj na zabezpečenie materiálno-technických podmienok na zavedenie tohto kroku.Významnou zmenou by mal podľa Ravasza prejsť aj systém diagnostiky. Apeluje pritom na celkovú zmenu filozofie.vyzval Ravasz.K zlepšeniu by mala podľa signatárov pomôcť aj zmena pri zriaďovaní školských obvodov, ktorá by podporovala integráciu všetkých žiakov.pripomínajú vo vyhlásení.Signatári sa v dokumente venujú aj prechodu na stredné školy. V tejto oblasti navrhujú sprístupniť dvojročné učebné odbory stredných odborných škôl aj absolventom špeciálnych tried a škôl. Návrhy smerujú i k rozšíreniu možností prechodu z dvojročných na trojročné študijné odbory aj v prípade absolventov špeciálnej základnej triedy či školy, ktorí si dokončili základné vzdelanie v systéme druhošancového vzdelávania.Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) si nemyslí, že vyhlásenie bude znamenať v oblasti desegregácie výrazný posun. Naopak, ostrým, kritickým tónom hodnotí súčasný stav a akcieschopnosť vlády v tejto oblasti.uviedol Pollák, ktorý poukazuje i na to, že verejnosť nemá prehľad o použití zdrojov z európskych fondov určených na zlepšenie podmienok a života marginalizovaných rómskych komunít.