Vyhlásenie Partnerstiev pre prosperitu – „Digitálny školník“

19.9.2023 (SITA.sk) - Členovia občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyzývajú na pokračovanie procesu digitálnej transformácie slovenského školstva a vzdelávania aj po nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Pozitívne vnímajú realizované i pripravované projekty z eurofondových programov (Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko).Pozitívnym krokom v tomto procese bolo vytvorenie pozície digitálneho koordinátora. Dnes tak už na stovkách škôl pracujú digitálni koordinátori, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať pedagógom využívať digitálne technológie a aplikácie vo vyučovacom procese. Zvyčajne je digitálnym koordinátorom učiteľ, ktorý zvláda využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese, pracuje na sebe v tejto oblasti a chce svoje know-how a metodiku odovzdať ďalším kolegom-učiteľom.Práca aj toho najlepšieho digitálneho koordinátora je ale márna, ak sa učitelia dennodenne stretávajú s nefungujúcim prostredím, ak sa nevedia pripojiť do počítačovej siete, ak im nefungujú počítače alebo iné prvky. V čase pribúdajúcej IT infraštruktúry na slovenských školách, väčšinou prostredníctvom viacerých projektov, sa čoraz viac ukazuje aj potreba vytvorenia novej roly, tzv.Úlohou digitálneho školníka by malo byť zabezpečiť fungovanie digitálnych technológií – počítačových sietí, bezpečnosť, fungovanie hardvérových komponentov, inštalácia operačných systémov, diagnostika problémov. Spôsob financovania a vzdelávania týchto pracovníkov, ich pracovnú náplň a odborné predpoklady by bolo vhodné zadefinovať čím skôr.Nakoľko sú školy rôzne, rôzne veľké v rôznych regiónoch aj rola "digitálneho školníka" môže mať rôznu podobu – od trvalého zamestnanca školy až po regionálnu firmu, ktorá sa tejto problematike venuje a zvláda špecifiká správy digitálneho prostredia školy. Navrhujeme zabezpečiť trvalú udržateľnosť celého ekosystému digitálneho školstva zavedením tzv. digitálneho normatívu, ktorého súčasťou by bolo financovanie celej oblasti: od role digitálneho školníka, cez pripojenie škôl na internet až po financovanie vybavenia digitálnymi technológiami škôl.Vyzývame politické strany, najmä v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb, aby vyššie uvedeným témam venovali po voľbách adekvátnu pozornosť.Informačný servis