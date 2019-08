VYHLÁSILI PÁTRANIE: Jedovatá kobra unikla z bytu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. augusta (TASR) - Z bytu vo viacrodinnom dome v meste Herne na západe Nemecka unikla v nedeľu prudko jedovatá kobra. Miestne úrady sa snažia plaza vypátrať. Po budove rozsypali múku dúfajúc, že had v nej zanechá stopy. Nastražili tiež obojstrannú lepiacu pásku, do ktorej by sa kobra mohla zachytiť, píše v pondelok agentúra AP.Kobru spozorovala v nedeľu popoludní na chodbe jedna z obyvateliek domu. Plaza choval vo svojom byte muž, ktorý v ňom má podľa údajov miestnej samosprávy približne 20 jedovatých hadov, uviedla agentúra DPA.Po úniku hada preventívne evakuovali aj tri susedné obytné domy, keďže so štvrtým sú prepojené pivničnými priestormi. Zvyšným obyvateľom v okruhu 500 metrov odporučili, aby si pozatvárali dvere aj okná a boli opatrní.Podľa odborníka na hady Rolanda Bynera unikla kobra monoklová (Naja kaouthia) dosahujúca dĺžku 1,4-1,6 metra. Ide o veľmi jedovatého hada, ktorého pohryznutie môže byť smrteľné.