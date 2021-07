Vyhlásili víťazov 14. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča

Ocenenie získal aj ruský film

Čestné uznanie pre minuloročného víťaza





Víťazi Anča Awards 14. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021:



Best Animated Short:

Sarina Nihei – Polka-Dot Boy (Francúzsko, 2020)



Animated Short Special Mention:

Kangmin Kim – KKUM (Južná Kórea, 2020)



Best Student Animated Short:

Kirill Khachaturov - Naked (Rusko, 2019)



Student Animated Short Special Mention:

Mathieu Georis - Ten, twenty, thirty, forty, fifty miles a day (Belgicko, 2020)



Best Animated Music Video:

Matej Mihályi – Prezident Lourajder – Osud (Slovensko, 2021)



Music Video Special Mention:

Flavourcel – Devours – Garnet Graves (Kanada, 2019)



Best Slovak Animated Short:

Eva Matejovičová – Sanctuary (Česká republika, 2021)



Slovak Animated Short – Special Mention:

David Štumpf – Home Sweet Home (Česká republika, 2020)



Best Animated Short for Children:

Minato Matsuda, Haruna Ueno, Tomoko Taiga – Om Nom Nom... (Japonsko, 2019)



Všetky víťazné filmy, aj ďalší festivalový program je divákom prístupný na stránke festivalu až do 11. júla. Lístky si však treba zakúpiť.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazkami 14. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa stali japonská režisérka Sarina Nihei a študentka Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe Eva Matejovičová.Laureátov festivalu ocenili na slávnostnom ceremoniáli 4. júla v Novej Synagóge v Žiline. Ocenené filmy mimovoľne nadväzujú na tohtoročnú festivalovú tému zameranú na tradície. Ako priblížil Jakub Spevák za Fest Anča, ocenené filmy rozoberajú predispozície, osud či rodinné odkazy.Porota ocenila Nihei za jej film Polka-Dot Boy (Bodkovaný chlapec) z roku 2020. Stala sa tak celkovou víťazkou a držiteľkou ocenenia Anča Award za najlepší krátky animovaný film. Juhokórejsky režisér Kangmin Kim získal v rovnakej kategórii čestné uznanie za svoj film KKUM (Sen) ocenený aj na ottawskom festivale animácie a na festivale SXSW.Hlavnú festivalovú porotu tvorila estónska animátorka a zakladateľka festivalu Animist Mari Kivi, čilský animátor Joaquín Cocina a výherca minuloročnej ceny Anča Award za najlepší krátky animovaný film Osman Cerfon.Porota v kategórii študentský animovaný film ocenila ruský film Naked (Nahý) od režiséra Kirilla Khachaturova. Vyzdvihla autorovu schopnosť transformovať niečo, čo je väčšinou považované za chybu, na niečo krásne a jemné. Špeciálne uznanie v tejto kategórii získal film Ten, twenty, thirty, forty, fifty miles a day (Jeden, dva, tri kilometre) od režiséra Mathieua Georisa.V slovenskej súťaži, ktorú hodnotila porota v zložení organizátorky poľského Animarkt fóra Katarzyny Gromadzkej, čilského animátora Cristóbala Leóna a slovenského animátora Martina Smatanu, ocenili ako najlepší slovenský animovaný film Sanctuary (Azyl), ktorý je dielom Evy Matejovičovej. Čestné uznanie udelili v tejto kategórii vlaňajšiemu víťazovi súťaže Davidovi Štumpfovi za film Home Sweet Home (Domov, sladký domov).Slovenský autor bol úspešný aj v kategórii najlepší animovaný videoklip. V danej kategórii porota z 24 videoklipov z celého sveta vybrala klip Prezident Lourajder – Osud režiséra Mateja Mihályiho. Hodnotenie diel v kategórii videoklipov mali na starosti novinár Jair Salvador Flores Alvarez, Gromadzká a animátorka Thinh Nguyen. Čestné uznanie udelili dielu Devours – Garnet Graves od animovaného kolektívu Flavourcel.Najlepší animovaný film pre deti vyberali škôlkari z Materskej školy na Stálicovej ulici v Bratislave. Tí ocenili krátky animovaný film Om Nom Nom… (Mňami hami…) od autorov Minato Matsuda, Haruna Ueno a Tomoko Taiga.