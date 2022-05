Vyhrajte nad jarnou únavou vďaka magnéziu

Stres odčerpáva magnézium z tela

Pravidelne, v malých dávkach, počas celého dňa

Kde všade magnézium nájdete?

Magnesia - prameň sily, kondície a odolnosti

18.5.2022 (Webnoviny.sk) -Príroda a počasie ovplyvňujú náš denný rytmus a zmeny nálad. Vitamíny a minerály, ktoré nám po zime môžu chýbať, sú dôležitou súčasťou nášho zdravia a mali by sme dbať na ich pravidelný príjem. "Dôležitá zložka je napríklad vitamín B12, vďaka ktorému si telo vytvára hormóny šťastia ako serotonín a dopamín. Tie výrazne zlepšujú náladu, nadšenie a pozitivitu. Naopak, keď nám tieto hormóny chýbajú, sme viac úzkostní a depresívni. To platí aj pre minerály ako zinok, železo a horčík. Sú dôležitou súčasťou stavby nervovej sústavy. Ak ich náš organizmus neprijíma v dostatočnom množstve, môžeme čeliť kríze mentálneho zdravia či zhoršeniu mentálnych funkcií," dodáva psychológ Aleš Bednařík.Dianie okolo nás môže dodatočne vyčerpávať a stresovať, čo spôsobuje nadmerné vylučovanie magnézia z tela. V dôsledku toho sa môžeme cítiť stále unavene, zobúdzať sa a zaspávať s bolesťou hlavy, bojovať s úzkosťami a mať problém so spánkom aj napriek tomu, že slnko svieti čoraz intenzívnejšie a dni sú dlhšie a teplejšie.Organizmus, ktorý je vystavený stresu vylučuje vo zvýšenom množstve magnézium z tela, preto je potrebné pravidelne ho dopĺňať. Horčík znižuje dráždivosť centrálneho a periférneho nervového systému, pôsobí nielen na nervovej, ale aj na svalovej úrovni. Vďaka tomu sa organizmus dokáže upokojiť. Je to jednou z najefektívnejších ciest, ako bojovať nielen s jarnou únavou, úzkosťami, či tenznou bolesťou hlavy, ale aj s tŕpnutím končatín a svalovými kŕčmi, ktoré môžeme pociťovať vo väčšej miere na jar," vysvetľuje neurologička Ronnie Šandorová Traubnerová.O dostatočný nutričný príjem vitamínov a minerálov by sme sa mali starať nielen na jar, ale v každom ročnom období. Priebežný príjem dôležitých minerálov a vitamínov súvisí s prevenciou a je nevyhnutný na zachovanie psychického aj fyzického zdravia. Denná referenčná hodnota príjmu tzv. antistresového minerálu – horčíka by mala byť 375 mg / l. Jeho deficit sa môže prejavovať rôznymi formami, ktoré vám dokážu skomplikovať život. "Nedostatok horčíka z pohľadu duševného zdravia môže spôsobiť zvýšenie prejavov depresií, úzkostí a dokonca aj ADHD. U ľudí sa zhoršuje schopnosť koncentrácie a zvyšuje sa agitácia, čiže tendencia k rozrušeniu. Sme viac podráždení, čo vedie k zmätenosti, bolestiam hlavy a pri príliš veľkom nedostatku až k halucináciám," dopĺňa psychológ Aleš Bednařík.Pravidelným dopĺňaním horčíka môžeme predchádzať riziku vzniku viacerých zdravotných komplikácií, ktoré nám chýbajúci minerál môže spôsobiť. Pri jeho dostatočnom nutričnom príjme vieme koordinovať a riešiť komplikácie, spôsobené rôznymi vonkajšími faktormi, ktorých výskyt v našom živote nevieme ovplyvniť. Ide napríklad o čoraz častejšie sa vyskytujúci tetanický syndróm, teda zvýšenú neuromuskulárnu dráždivosť, kedy sú nervové bunky viac rozdráždené a hyperaktívne."Tetánia môže byť spôsobená zvýšeným stresom, napríklad počas ťažkej životnej udalosti, vyčerpaním organizmu či po prekonaní ochorenia, ale aj bez zjavnej vyvolávajúcej príčiny. Pacienti môžu pociťovať tŕpnutie končekov prstov, rúk, nôh, často tváre a pier. Súčasťou môžu byť aj svalové zášklby, bolestivé kŕče, pomykávanie očných svalov, pocity úzkosti a tlaky na hrudi. Tomuto ochoreniu, ktorým trpí stále viac ľudí žijúcich v tejto hektickej dobe, sa vieme vyhnúť práve pravidelným preventívnym príjmom horčíka, ktorého odporúčaný denný príjem je 420 mg pre mužov a 320 mg pre ženy. Vhodné je častejšie prijímanie magnézia počas dňa v malých dávkach," vysvetľuje neurologička Ronnie Šandorová Traubnerová.Základným zdrojom magnézia sú potraviny ako semená rastlín, strukoviny, celozrnná múka či listová zelenina, banán a tofu. Ideálny spôsob, ako dopriať organizmu dostatok magnézia je jeho pravidelný príjem v malých dávkach, počas celého dňa. Pravidelné pitie minerálnych vôd s dostatočným množstvom magnézia, by preto malo byť súčasťou každodenného pitného režimu. Prírodná minerálna voda Magnesia je obzvlášť bohatá na horčík a zároveň má nízky obsah sodíka, čo je ideálna kombinácia pre zdravý životný štýl."Magnesia je prírodná stredne mineralizovaná voda so značným obsahom horčíka (172mg / 1 l) a nízkym obsahom sodíka (len 5mg /1 l). Čerpá sa z prírodného zdroja z hĺbky okolo 100 metrov. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu má priaznivé účinky na zdravie organizmu a je vhodná na pravidelnú konzumáciu bez obmedzenia. Tento rok sa jedinečnosť minerálnej vody prejavila aj v ocenení Najdôveryhodnejšia značka v kategórii balených vôd, kde svoju dôveru voči Magnesii prejavili aj slovenskí spotrebitelia," dodáva odborníčka na minerálne vody a balneotechnička Jana Ježková.Prírodná minerálna voda pramení v chránenej krajinnej oblasti Slavkovský les. Magnesia pri svojej ceste hlbinami prekonáva vrstvu hadca (serpentinitu), ktorá je obzvlášť bohatá na horčík. Ten sa do vody uvoľňuje vďaka oxidu uhličitému, pozostatku po miestnej sopečnej činnosti. Kombinácia hadca a oxidu uhličitého je natoľko vzácna, že ju v celej Európe nájdeme iba na niekoľkých málo kilometroch štvorcových v Slavkovskom lese. Vďaka nej vzniká Magnesia, jedinečná svojím vysokým obsahom prírodného horčíka, pri zachovaní nízkeho množstvo sodíka a celkovej strednej mineralizácie.Bez dostatočného množstva tekutín nie je možné správne fungovanie a dobrá kondícia. Nedostatok tekutín znižuje celkovú fyzickú aj duševnú výkonnosť. Dôležitý faktor pri výbere minerálnej vody je aj intenzita mineralizácie. Slabo a stredne mineralizované vody sú vhodné na každodenné pitie u ľudí bez rozdielu veku a zdravotného stavu, ktorí nemusia svoju spotrebu obmedzovať.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.