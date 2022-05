Zachyťte jedinečné momenty spojené s jedlom a zapojte sa do medzinárodnej súťaže Art Food Inspirations s módnym e-shopom Answear.sk

Vezmite si telefón do ruky a zapojte sa do súťaže!

Hodnotiť vás bude odborná porota

Načerpajte inšpiráciu

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zrejme neexistuje úprimnejšia láska ako láska k jedlu, a to nás vôbec neprekvapuje. Ovplyvňuje mnohé oblasti života a podnecuje ľudí ku kulinárskym výpravám za novými chuťami. Práve preto sa jedlo stalo hlavnou témou aktuálneho ročníka súťaže Answear.sk , ktorá nesie hesloAnswear sa rozhodol vydať na cestu plnú inšpirácií súvisiacich s jedlom. Zúčastniť sa jej môžete aj vy! Stačí, ak urobíte fotografiu alebo natočíte video inšpirované kulinárskym umením. Experimentujte v kuchyni, skombinujte neskombinovateľné chute a skvele sa bavte! Možno to budete práve vy, kto v súťaži vyhrá jedinečné ceny.Answear vás pozýva na 3. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže, ktorá je súčasťou stratégie a myšlienky. Cieľom aktuálneho ročníka, organizovaného pod heslom, je povzbudiť ľudí k vychutnávaniu si života a hľadaniu inšpirácie súvisiacej s jedlom. Súťažná úloha je jednoduchá: vytvorte fotografiu alebo video, v ktorom zachytíte inšpiratívny moment spojený s jedlom. Uverejnite dielo na svojom instagramovom profile spolu s príbehom, ktorý sa za súťažným príspevkom skrýva. Nezabudnite k príspevku pridať hashtagya označiť profil. Autori najlepších fotografií či videí majú došancu vyhrať skvelé ceny - 700 EUR v hotovosti a 5 x poukážku v hodnote 50 EUR na nákup vSúťažné fotografie a videá prejdú kritickým pohľadom odbornej poroty, ktorá vidí inšpiráciu na každom kroku. Aj tie najmenšie detaily vašich fotografií zachytí vášnivá fotografka, ktorá po 10 rokoch fotenia v Mexiku aktuálne pôsobí v magazíne Evita. Vizuálnu stránku chutných pokrmov ohodnotí známa foodblogerka a autorka kuchárskej knihy o zdravom pečení. Tvorba receptov, varenie a fotografovanie je pre ňu totiž vysnívanou prácou na plný úväzok. Poslednou, no nie menej dôležitou porotkyňou je country manažérka Answear pre Českú a Slovenskú republikuktorá si potrpí na dobré jedlo a ako milovníčka krásnych vecí určite ocení aj jeho vizuálnu stránkuAni tentoraz vás nenecháme na vaše kreatívne nápady samých. Inšpiráciu nájdete na profiloch ambasádoriek súťaže, ktorých je tentoraz rovno päť. Na kávu či iné špeciality s týmto dezertným nápojom natrafíte u milovníčky kofeínualias. Na zdravé a výživné recepty sa môžete tešiť na profile vyznávačky zdravého životného štýlualias. Minimalistické, no o nič menej chutné pokrmy nádherne štylizované do útulného domáceho prostredia nájdete ualias. Ak si už neviete dať rady, zaručenú istotu, že bude navarené a napečené máte ualias. Päticu ambasádoriek uzatvára, ako aj jej meno profilu na Instagrame napovedá, najväčšia milovníčka nátierky z lieskovcov a kakaaaliasTak neváhajte a ukážte nám svoju– schmatnite svoj mobil a pustite sa do práce!