Vyjadrenia Kolíkovej na sudcu Šamka boli podľa jeho kolegov neobjektívne, neuvážené a skresľujúce

22.5.2023 (SITA.sk) - Kolégium predsedov sudcovských rád pri Krajskom súde v Bratislave jednohlasne, rezolútne a s najväčšou vážnosťou veci odsudzuje neobjektívne, neuvážené a skresľujúce vyjadrenia poslankyne Márie Kolíkovej na adresu sudcu Krajského súdu v Bratislave Petra Šamka. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Kolíková totiž na adresu Šamka, ktorý kandiduje do Súdnej rady SR, verejne uviedla, že spochybňuje vyšetrovanie trestných káuz a v tejto oblasti „zachádza za hranu".„Sudca Peter Šamko je osobu s vysokými morálnymi a odbornými predpokladmi a jeho odborné názory a vyjadrenia sú často zdrojom doktrinálneho prameňa práva. Na hodnotiace úsudky k jeho osobe vo vzťahu k prípadnému pôsobeniu v súdnej rade nemá pani poslankyňa Kolíková žiadne morálne ani iné právo," uvádza sa vo vyhlásení.Sudcovia zároveň zdôrazňujú, že skutočnosť, koho si zo svojich radov zvolia do súdnej rady, je výlučnou a výsostnou vecou sudcov v priamych voľbách.