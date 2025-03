Vyjadrenie Erika Kaliňáka a stretnutie Blahu so šéfom ruskej tajnej služby pôsobí ako klasické kolaborantstvo

Klasické kolaborantské tvrdenie

Ovplyvnenie parlamentných volieb

9.3.2025 (SITA.sk) - Vyjadrenie europoslanca a poradcu premiéra Erika Kaliňáka o Rusku ako potenciálnom spoľahlivom susedovi a stretnutie europoslanca Ľuboša Blahu so šéfom ruskej tajnej služby ide v línii Smeru. Pre agentúru SITA to povedal politológ a riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov „Toto je generálna línia Smeru-SD. Niekto to povie otvorene, niekto skryte, niekto to pripustí,“ skonštatoval. Erik Kaliňák na novinársku otázku, čo by pre Slovensku znamenalo, keby boli Rusi v Užhorode či Kyjeve, tento týždeň povedal, že konečne by sme mali spoľahlivého suseda. Jeho výrok ostro skritizoval nielen ukrajinský veľvyslanec, ale aj prezident. Podľa Mesežnikova ide o neuveriteľné tvrdenie.„To je klasické kolaborantstvo ako u režimov, ktoré počas druhej svetovej vojny kolaborovali s Hitlerom, je to na tej istej úrovni,“ zhodnotil. Stretnutie europoslanca za Smer Ľuboša Blahu v Moskve s riaditeľom ruskej zahraničnej tajnej služby Sergejom Naryškinom nie je podľa politológa prekvapivé.„Keď už sa Robert Fico stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom , tak stretnutie subalterného človiečika menom Blaha s významným predstaviteľom ruského režimu nie je žiadnym prekvapením,“ skonštatoval. Naryškin je šéfom zahraničnej rozviedky, v minulosti bol predsedom ruskej Štátnej dumy.„Zároveň je predsedom Ruskej historickej spoločnosti, ktorá ako na bežiacom páse falšuje ruské dejiny. Blaha je aktívnym presadzovateľom týchto falošných naratívov u nás na Slovensku, adoruje všetko, čo súviselo so Sovietskym zväzom, vystupuje proti Západu,“ poukázal Mesežnikov.Ruská zahraničná rozviedka sa pokúšala ovplyvniť posledné parlamentné voľby na Slovensku v prospech Smeru. Dva dni pred voľbami, v čase predvolebného moratória 28. septembra 2023, zverejnila vyhlásenie, v ktorom Naryškin tvrdil, že voľby na Slovensku môžu byť zmanipulované.Administratíva vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena zintenzívnila zasahovanie do vnútropolitickej situácie na Slovensku a že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je americký agent. Rovnaké naratívy vtedy prezentovali aj predstavitelia Smeru. Keďže voľby vyhrali, o zmanipulovaných voľbách už neskôr nebola reč.