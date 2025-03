Nie je to premiérska téma ani u susedov? Tisíce Maďarov protestovali za lepšie zdravotníctvo

Protestu sa zúčastnili tisíce ľudí

Demonštrácia pre zdravotnú starostlivosť

Najväčší problém maďarskej verejnosti

9.3.2025 (SITA.sk) - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili v centre Budapešti, aby požadovali viac financií pre dlhodobo zanedbávaný verejný zdravotný systém Maďarska, pričom držali transparenty s nápismi „Naša zdravie je v ohrození“ či „Chceme európsky štandard starostlivosti“. Demonštrácia prišla v čase, keď nacionalistický premiér Viktor Orbán , ktorý je pri moci od roku 2010, čelí pred budúcoročnými voľbami rastúcej kritike kvality verejných služieb.Podľa odhadu fotografa AFP sa na protestu pred parlamentom zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. „Potrebujeme zmenu,“ povedala Fanni, 27-ročná zubárka, ktorá odmietla uviesť svoje priezvisko, pričom vyjadrila obavy o svoju hospitalizovanú babičku.„Je strašné, že musíte zvažovať, či stojí za to vziať svojho staršieho príbuzného s menším problémom do nemocnice, pretože by tam mohol zomrieť,“ dodala. Sándor, všeobecný lekár, ktorý tiež nechcel uviesť svoje celé meno, sa sťažoval na rozsiahly nedostatok zdravotníckeho personálu.„Mám 77 rokov a viedol som dve praxe všeobecného lekára. Nie je nikto, kto by ma nahradil,“ povedal AFP. Anikó Kertesz, 58-ročná banková úradníčka, ktorá sa tiež zúčastnila na proteste, uviedla, že jej sestra naďalej čaká na odstránenie maternice, viac ako rok po tom, čo jej zrušili termín operácie.„Keď mala ísť do nemocnice na zákrok, zavolali jej tesne predtým a povedali, že je naplánovaných príliš veľa operácií,“ povedala AFP. „Zdravotná starostlivosť patrí nám všetkým!“ vyhlásil jeden z rečníkov na zhromaždení, čo vyvolalo nadšený potlesk davu.Maďarská lekárska komora, ktorá organizovala protest, vyzvala na lepšie financovanie a reformy. Šéf Orbánovej kancelárie Gergely Gulyás však obvinil komoru z toho, že sa správa ako „politický aktér“. Zdôraznil, že vláda je otvorená rokovaniam a tvrdil, že v posledných rokoch dosiahla „veľké pokroky“ v zdravotníctve, najmä v zvyšovaní platov lekárov.Maďarsko podľa údajov Eurostatu v roku 2022 minulo na zdravotníctvo len 4,4 percenta svojho HDP, čo je menší podiel ako ktorákoľvek iná krajina Európskej únie . Prieskumy konzistentne ukazujú, že kvalita zdravotnej starostlivosti je jedným z najväčších problémov maďarskej verejnosti.