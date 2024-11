Výjazdové rokovanie vlády: Na projekty okresov Topoľčany a Zlaté Moravce pôjde 1,65 mil. eur

Vláda schválila 1,65 milióna eur na projekty obcí a miest okresov Topoľčany, Zlaté Moravce a iných právnických osôb. Ďalej vyčlenila 300.000 eur pre Nitriansky kraj, ktorý má obstarať projektovú dokumentáciu pre detský hospic v Nitre. Pre Zlaté Moravce pôjde 50.000 eur na obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dvoch bytových domov. Taktiež vyčlenila aj 50.000 eur pre Národný žrebčín Topoľčianky na obnovu historickej maštale. Urobila tak v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Topoľčiankach.





Z výjazdového rokovania vlády bude v rámci 1,65 milióna eur finančne podporený projekt obnovy obecného úradu a kultúrneho domu Topoľčianky vo výške 75.000 eur. Na čiastočnú rekonštrukciu autobusovej stanice v Topoľčanoch a revitalizáciu detského ihriska na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch pôjde 80.000 eur, vyplýva z uznesenia. Vláda podporí sumou 145.000 eur odstránenie havarijnej situácie poškodenej strechy na základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach.Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má podľa materiálu vyhľadať strategických investorov a možnosti podpory výrobných závodov v okresoch Topoľčany a Zlaté Moravce. "Dôležitým opatrením je zabezpečenie navýšenia alokovaných zdrojov na verejnú podporu hospodárskej sféry v oblasti rastu inovačnej výkonnosti vrátane programov automatizácie a robotizácie technologických procesov," tvrdí kabinet.V spolupráci s ministerstvom životného prostredia má MH preskúmať možnosti a potenciál získavania kritických nerastných surovín na Slovensku. Envirorezort má ďalej posúdiť možnosti podpory vybudovania verejných vodovodov a kanalizácií v obciach Blesovce, Lipovník, Nemečky v okrese Topoľčany a v obciach Hosťovce, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Neverice, Červený Hrádok v okrese Zlaté Moravce. Má tiež posúdiť možnosti podpory obstarania projektovej dokumentácie na vybudovanie spoločnej čistiarne odpadových vôd a kanalizácie pre združenie obcí "Zdravý mikroregión" v okrese Topoľčany.Vládny kabinet zadal ministrovi zahraničných vecí posúdiť možnosť uskutočnenia podujatia v Topoľčiankach, ktoré by bolo zamerané na zachovanie nadštandardných vzťahov s Českom.Rezort obrany má podľa uznesenia podporiť Klub vojenskej histórie pri príprave a uskutočnení ukážky bojov o oslobodenie miest a regiónov SR pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, a to vrátane ukážky bojov o oslobodenie Zlatých Moraviec.Preskúmať možnosti podpory opravy chátrajúcich historických pamiatok cestovného ruchu a kúpeľníctva má ministerstvo investícií. Ministerstvo pôdohospodárstva má zabezpečiť opatrenia na podporu rozvoja vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva v oboch okresoch.Úlohou ministerstva dopravy je stabilizovať trasu rýchlostnej cesty R8 Nitra - križovatka R2 v územných plánoch dotknutých samospráv. Má zabezpečiť kroky potrebné k ukončeniu posudzovania vplyvov na životné prostredie ku križovatke rýchlostnej cesty R8 a R2. Taktiež má zabezpečiť technickú štúdiu a vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu R2 Križovatka Bánovce východ.Vláda chce, aby rezort dopravy zahrnul mosty na cestách prvej triedy v rámci Nitrianskeho kraja do projektu plošnej obnovy. Okrem toho má zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa mostu nad železnicou pri Zlatých Moravciach."Rezort cestovného ruchu a športu posúdi vhodné formy podpory vybudovania novej plavárne v meste Topoľčany. Rovnako vhodné formy podpory rekonštrukcie chladiarenského zariadenia zimného štadióna v Topoľčanoch a opláštenia zimného štadióna v Zlatých Moravciach," priblížil vládny kabinet.Uložil tiež úlohu aj splnomocnencovi pre rómske komunity Alexandrovi Daškovi. Ten má do konca roka vyhlásiť výzvy "Miestne občianske a preventívne služby II." a "Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl v menej rozvinutých regiónoch".Ministerstvo kultúry a rezort školstva majú za úlohu podporiť rozvoj povedomia o básnikovi a slovenskom národnom buditeľovi Jankovi Kráľovi.Vláda zaviazala ministerstvo kultúry posúdiť ďalšie možnosti prezentácie diel sochára Alojza Štróbla, ktoré sú umiestnené v parku v Topoľčiankach. V súvislosti s blížiacim sa 80. výročím oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau zabezpečí využitie správy Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera. "Táto správa, považovaná za prvú ucelenú a vierohodnú informáciu o Auschwitz-Birkenau, ktorá sa dostala do rúk spojeneckým silám, bude použitá na múzejné a publikačné činnosti Múzea holokaustu v Seredi," doplnilo ministerstvo.