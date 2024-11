STVR je bez nového generálneho riaditeľa či kompletnej Rady, Jaurová hovorí o zlých opareniach už pri prijímaní zákona (video)

Personálne rozhodnutia

STVR bez generálneho riaditeľa

27.11.2024 (SITA.sk) - Poslankyňu za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Zoru Jaurovú „ani vo sne nenapadlo", že v decembri ešte Slovenská televízia a rozhlas (STVR) nebude mať nového generálneho riaditeľa, kompletnú Radu, ba ani logo. Uviedla to na tlačovej besede.Poznamenala, že nemajú ani žiadnu vyhliadku, kedy by ich verejnoprávny telerozhlas mal mať. Podľa poslankyne boli už pri prijímaní zákona o STVR zle nastavené prechodné opatrenia.„Aj keby sa všetko navolilo v prvom možnom termíne, ktorý ten zákon umožňoval, stále to znamenalo, že tri až štyri mesiace nebude mať tá inštitúcia vedenie," dodala. Jaurová to uviedla v reakcii na otázky novinárov týkajúce sa vyjadrení strany Hlas o tom, že pokiaľ nebude vyriešená otázka predsedu parlamentu, nebudú riešiť žiadne personálne otázky.„Nemyslím si, že by verejnoprávne médiá mali byť rukojemníkmi tejto politickej vyjednávačky," dodala poslankyňa. Predseda PS Michal Šimečka dodal, že parlament pred sebou tlačí viacero personálnych rozhodnutí. Je tiež toho názoru, že takéto spory spôsobujú chaos a nestabilitu a konflikt na politickej scéne.Verejnoprávna STVR je v súčasnosti bez generálneho riaditeľa aj bez kompletnej Rady. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).STVR dočasne vedie Igor Slanina , na sklonku septembra mu podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ), ktorý je poverený vedením NR SR , predĺžil poverenie viesť verejnoprávny telerozhlas do konca tohto roka. Pôvodne bol vedením STVR poverený do 30. septembra.Bez predsedu je v súčasnosti i parlament, kreslo šéfa NR SR sa uprázdnilo po tom, ako bol na jar tohto roka Peter Pellegrini , vtedajší predseda strany Hlas-SD, zvolený za prezidenta. Post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, dlhodobo oň ale javí záujem predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko